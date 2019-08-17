Hyundai Motorsport’tan elektrik adımı

Hyundai'nin Almanya’nın Alzenau kentindeki genel merkezinde tasarlanan ve üretilen otomobil, Eylül ayında Frankfurt’ta düzenlenecek Frankurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) görücüye çıkacak. Elektriğe geçiş, 2012’de kurulduğundan bu yana ralli ve pist yarışlarında iyi sonuçlar alan Hyundai Motorsport’un gelişimine katkı sağlayacak.

Otomotiv endüstrisindeki hidrojen yakıt hücreli, hibrit ve elektrikli otomobiller teknolojisine ek olarak motor sporları dünyasında da alternatif yakıtlara yönelen Hyundai, böylelikle yeni bir kimlik daha kazanıyor. Bu yeni proje sayesinde, Hyundai'nin yüksek performans konusundaki deneyimleri çevreci otomobillere de aktarılacak. Bu sayede seri üretim yol modelleri de gelecekte daha hızlı ve performanslı olabilecek.

Hyundai Motorsport Takım Direktörü Andrea Adamo, “Alzenau’daki ekibimiz aylardır heyecan verici elektrikli bir araç üzerinde çalışıyor ve yakında bu emeklerin karşılığını alacağız. Bu proje, Hyundai için tamamen yeni bir bölüm ve motor sporları faaliyetlerimizin de doğal bir uzantısı. Hem yarışlarda hem de halka açık yollarda hızlı elektrikli otomobiller görmeye çok az kaldı” dedi.