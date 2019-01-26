Hyundai, Türkiye’de küçük SUV modeli mi üretecek?

Hyundai’nin Kona lansmanı yaptığı 2018’in yaz mevsiminde Türkiye’de üretilmesi planlanan bir B-SUV modelinin olduğunun müjdesi verilmişti. Bu otomobilin nasıl olacağına dair netleşmeyen konuların varlığını Hyundai Türkiye Genel Müdür Önder Göker’den röportaj yaptığımız yaz mevsiminde öğrenmiştik. Bugün ise Automotive News internet sitesinde yer alan habere göre Kia Avrupa COO’su Emilio Herrera, “Kesin bir plan olmasa da Stonic’ten daha küçük bir model yapmaya başlamayı düşünüyoruz” dedi. Hyundai’nin Tucson lansmanında ise yetkililer Türkiye’de B-SUV segmentinde bir otomobil üretiminin olacağını söylemiş ancak detaylarının belli olmadığını da ekstra olarak belirtmişlerdi…

Hyundai ve Kia aynı grupta yer alan iki marka. Bu markanın ortaklık yaptığı birden fazla unsur var. Kia’dan gelen bu adımla Hyundai’den öğrendiğimiz bilgileri birleştirdiğimizde her iki markanında yeni B-SUV modellerini yakın tarihte ortaya çıkaracaklarını anlıyoruz.

Hyundai markasının COO görevini yürüten Thomas Schmid ise markanın küçük SUV ve crossover segmentinde vites yükselteceği yönünde oldu. Bunun en büyük sebeplerinden biri özellikle Avrupa pazarındaki müşteri eğilimlerinin B-SUV segmentine doğru kayması ve bu pazarın gelecek yıllarda daha da talep edilir olması. Hyundai, Schmid’e göre Hindistan pazarında tanıtılan Carlino modelinin altyapısını bu modelde kullanmayacak ve otomobil bir SUV’den çok crossover tarzında olacak.

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Bahsedilen SUV sınıfını ise 3650 mm uzunluğu olan Suzuki Jimny tam olarak ifade ediyor. Jato Dynamics analiz uzmanı Felipe Munoz, bahsettiğimiz küçük SUV segmentinin 4000 mm uzunluğun altında geliştirileceğini söylüyor ve bu yeni modeller A segmenti diyebileceğimiz modellerin alt yapısını kullanabilecekler.

Bu durumda sizinde aklınıza Hyundai i10 ve Kia Picanto gelmiştir. i10’un Türkiye’de üretildiğini de bu durumda eklemek de fayda var.

Son olarak Jato Dynamics’in verilerine göre Avrupa’daki küçük SUV satışları, 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 37 arttı ve 1.45 milyon adedi ulaştı. Bu rakamın için premium markaların modelleri yer almıyor. Aynı periyotta kompakt SUV satışları ise yüzde 20 arttı. Yeni modellerle birlikte bu segmentteki satışların artacağını fark etmek özellikle üreticiler için çok da zor değil…