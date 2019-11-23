Hyundai yeni modellerini Çin ve Amerika’da tanıttı!

Otomotiv endüstrisindeki önemli organizasyonlardan olan Los Angeles ve Guangzhou Otomobil Fuarlarında Hyundai yeni modellerini ve gelecek vizyonunu gözler önüne serdi. Hyundai Lafesta, Çin pazarı için öne çıkarken Vision T Concept ise markanın gelecekti SUV yorumunu oluşturdu. Hyundai, motorsporlarındaki başarısını da yeni ortadan motorlu RM19 konseptiyle taçlandırdı.

VISION T PLUG-IN HYBRID SUV KONSEPTİ

Hyundai'nin Amerika'da düzenlenen 2019 AutoMobility LA’da tanıttığı yenilikçi Vision T Plug-in Hybrid SUV konsepti, gelişmiş Sensuous Sportiness yani duyusal sportiflik global tasarım dilini en iyi şekilde ifade ediyor. Hyundai Design Center'ın HDC-7 kodlu yedinci konsepti olan bu otomobil, gelecekteki SUV modellerin nasıl bir yapıda olacağını da vurgulamış oluyor. Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı SangYup Lee, “Tasarımda her zaman yenilikçi çözümler üretiyoruz ve duyusal sportif tasarım dili aracılığıyla modellerimize duygusal değerler katıyoruz” dedi.

Yeni konseptte dinamik tasarımın iki türevi bulunuyor. Parametrik Fantezi ve Aşk Bağlantısı. Bu tasarım felsefesinde, gövde, aydınlatma ve iç mekan gibi parametrik yüzeyler birbirilerine sıkı bir şekilde bağlanıyor. Le Fil Rouge ve Grandeur modelleri baz alınarak geliştirilen sıradışı LED farlar ise aydınlatma teknolojisinin evrimini de vurgulamış oluyor. Araçta kullanılan parametrik ızgara ise Hyundai'nin dinamizme katmış olduğu yenilikleri simgeliyor.

YENİ ELEKTRİKLİ SEDAN : LAFESTA EV

Lafesta elektrikli sedan, model adından da anlaşılacağı gibi yepyeni bir elektrikli bir model. Bağlantı ve ADAS özellikleriyle de dikkat çeken Lafesta, özellikle sportif sedanları seven tüketicileri hedefliyor. Çin'in rekabetçi elektrikli araç pazarını hedef alan Hyundai Lafesta EV, tamamen çevre dostu bir modeli olup Aralık ayında satışa sunulacak.

Lafesta, 150kW güç (203 bg) ve maksimum 310 Nm tork sunarken tek bir şarjla da 490 km yol gidebiliyor. otomobil, 56.5kWh yüksek kapasiteli lityum pil ile donatılırken aynı zamanda sesle kontrol edilebilen panoramik bir sunroofa da sahip.

ORTADAN MOTORLU YARIŞ OTOMOBİLİ RM19

Hyundai'nin 2019 AutoMobility LA’da tanıttığı bir diğer model ise RM19 Racing Midship yarış otomobili konsepti. Ortadan motorlu RM19, Hyundai'nin 2012 yılında başladığı RM (Racing Midship) serisinin en son üyesi ve gelecekte sunulacak yarış ve yol versiyonlarının bir habercisi.

Hyundai'nin geliştirdiği 2.0 litrelik turboşarjlı, doğrudan enjeksiyonlu motora sahip olan RM19, tam 390 beygir gücünde. RM19’un 0-100 km/s hızlanması ise dört saniyenin altında gerçekleşiyor.

Benzinli turbo motoruna ek olarak, araçta kullanılan elektrikli güç aktarma organları da RM19'un en büyük özelliklerinden biri. Hyundai, HEV, PHEV, BEV ve FCEV modeller dahil olmak üzere elektrikli aktarma organlarına sahip.

Hyundai, 2025 yılına kadar 44 çevre dostu modelin tanıtımını yapmış olacak. Ayrıca, N modellerinde de elektrik gücünden faydalanarak maksimum performans sunmaya çalışacak.