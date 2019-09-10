Hyundai’dan Almanya’da gövde gösterisi!

Şık ve dinamik tasarımıyla ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni i10, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. i10, şehir içinde olduğu kadar şehir dışındaki yollarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca otomobil kapsamlı bağlantı ve SmartSense aktif güvenlik donanımlarını sunuyor.

Yeni otomobi eski jenerasyona göre 20 mm daha alçak tasarlanmış. . X şeklindeki yeni C sütunu ise aracın yeniliğini ve cesurluğunu tanımlarken marka adına da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.252 litrelik bagaj hacmiyle çok yönlü kullanıma olanak sağlayan Yeni i10, segmentindeki en iyiler arasında. Yükleme eşiği bir önceki modele göre 29 mm daha düşük olan i10, bagaja erişimi de kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar, pratikliği artırıyor

Hyundai 45 Concept



Hyundai, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı yeni elektrikli konsepti 『45』 ile ziyaretçilere görsel bir şov sunmuş oldu. Markanın gelecekteki tasarımını, elektrikli otomobil yaklaşımını ve otonom sürüş teknolojilerini gözler önüne seren yeni konsept, genel olarak sportif çizgileri barındırıyor. Hyundai'nin 1974’te piyasaya sunduğu ilk modeli Pony'nin 45'inci yılına yönelik hazırlanan『45』, tam elektrikli olması ve otonom sürüş kadar araç sahiplerinin kendi tasarımlarını oluşturmasına imkan tanıyan yepyeni araç içi deneyimleri sunmasıyla sektör adına büyük önem taşıyor.