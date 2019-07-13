Hyundai’den Ar-Ge yatırımı!

Mimariye Dayalı Ar-Ge Sistemi kapsamında, markanın Kore’deki Ar-Ge bölümü daha yüksek verimlilik ve aynı zamanda küresel pazarlarda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için bir dizi standart proses değişikliği gerçekleştirecek.

Kurulacak yeni çatı sayesinde, motor performansları, parça paylaşımı, tedarik, üretim ve hatta geliştirme aşamasından itibaren birçok faktör aynı anda planlanacak. Bununla beraber pazarların taleplerine göre şasi, gövde, araç elektroniği ve güç aktarma sistemleri, modülerleştirme ve tasarımlar da tamamen yüksek teknoloji mühendislik ışığında şekillendirilecek.

Proje Yönetimi teknolojisi birimi de marka ve modele göre kendi araç segmentinde çalışacak ve bu sayede grup markaları arasındaki farklılığı güçlendirecek. Sanal Araç Geliştirme Grubu ise çeşitli modellemeleri ve simülasyon metodlarını kullanarak genel araç gelişimini hızlandıracak. Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdiği 2000 yılından bu yana kendini sürekli olarak geliştiren Hyundai'nin dünya üzerinde 6 farklı Ar-Ge Teknik Merkezi bulunuyor.