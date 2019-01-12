Hyundai’den ‘Arka Yolcu Uyarısı’ sistemi!

Avrupalı otomobil gazetecilerinden oluşan AutoBest organizasyonu, 2018 yılının en güvenlikli ve en yenilikçi markasını Hyundai olarak seçti. Alanında uzman 31 deneyimli jüri üyesinin biraraya gelerek oluşturduğu AutoBest, otomotiv endüstrisinde ilk kez Hyundai’de kullanılan “Arka Yolcu Uyarısı” için son yılların en iyi teknolojisi kararını verirken ayrıca SAFETYBEST 2018 ödülünü de uygun gördü. Bu teknolojiyi ilk olarak Yeni Santa Fe modelinde kullanan Hyundai, özellikle arka tarafta bulunan yolcuların can güvenliğini ön planda tutmuş oluyor.

“Arka Yolcu Uyarısı”, trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor. Böylelikle, küçük çocukların kapıları kontrolsüz açarak aniden yola çıkması ve ölümcül bir kaza tehlikesi engellenmiş oluyor. Ayrıca, arkadaki yolcuların veya evcil hayvanların varlığını da sürekli olarak sürücüye gösteriyor. Sürücü aracı terk ederken kapılar açılmadığı taktirde sesli olarak uyarılıyor. AutoBest jürisi bu öncü sistemi, sürücülerin çocukları veya evcil hayvanlarını aracın arka koltuğunda unutmalarını engellemek için çok önemli bir adım olarak nitelendiriyor.

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