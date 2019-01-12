Hyundai’den ‘Arka Yolcu Uyarısı’ sistemi!

“Arka Yolcu Uyarısı”, trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor. Böylelikle, küçük çocukların kapıları kontrolsüz açarak aniden yola çıkması ve ölümcül bir kaza tehlikesi engellenmiş oluyor. Ayrıca, arkadaki yolcuların veya evcil hayvanların varlığını da sürekli olarak sürücüye gösteriyor. Sürücü aracı terk ederken kapılar açılmadığı taktirde sesli olarak uyarılıyor. AutoBest jürisi bu öncü sistemi, sürücülerin çocukları veya evcil hayvanlarını aracın arka koltuğunda unutmalarını engellemek için çok önemli bir adım olarak nitelendiriyor.
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