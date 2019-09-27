Hyundai’den otonom ortaklığı!

Ortak girişim, SAE seviye 4 ve 5 otonom teknolojilerin gelişimini sağlayarak aynı zamanda bu sistemin yaygınlaşmasına da katkıda bulunacak. Ortak girişimin ilk modelleri 2020’de piyasaya tanıtılacak ve tamamen sürücüsüz sistemleri test etmeye başlayacak. Test aşamasından sonra 2022’de robotaxi, filo operatörleri ve diğer otomotiv üreticileri için üretime hazır bir otonom sürüş platformuna sahip olunacak.

Anlaşmaya göre her iki şirket ortak paydada buluşarak yüzde 50 eşit hisseye sahip olacak. Toplam yatırım değeri 4 milyar doları bulurken 700'e yakın işçi de istihdam edilecek. Hyundai'nin iştirakleri olan Hyundai Motor Grubu ve Hyundai Mobis de projenin seri üretime geçme aşamasında 1.6 milyar dolar daha yatırım yapacak. Aptiv, otonom sürüş için gerekli olan program yazılımlarını, sistem kodlamalarını ve diğer IT bilişim proseslerini geliştirirken Hyundai de araçları seri üretime hazır hale getirecek. Ortak girişimin operasyonları, Kore'de geniş çapta bir teknoloji merkezi kurularak gerçekleştirilecek.