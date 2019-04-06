Hyundai’den sanal kokpit geliyor

Direksiyon ve kokpit üzerindeki butonların sayısını azaltarak temiz bir arayüz sunmak isteyen Hyundai, fonksiyonel özellikleri ve donanımların kontrol kumandalarını da tek bir noktada sunmayı amaçlıyor. Şehir içi veya dışı kullanımlarda etkili olacak daha sezgisel bir direksiyon simidiyle de dijital kokpiti pekiştirmek isteyen marka, burada iki farklı dokunmatik gösterge kullanıyor.Mevcut direksiyonun çapı artırılırken ergonomik yapısı da sisteme göre yeniden ayarlanıyor. Her sürücünün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmesi için butonlar bireysel isteklere göre uyarlanabiliyor.

Çok katmanlı (MLD) ekranlar ise kolay anlaşılması adına yeni ve yüksek çözünürlüklü iki aktüatör modülle geliştirilmiş. Ayrıca, kullanılan daha büyük dokunmantik ekran da kokpitin

tam ortasına konumlandılıyor. Bu ekrandan aracın sürüş bilgileri, kişisel ayarlar ve diğer tüm sistemleri takip edilebilirken ayrıca multimedya bağlantıları ve mobil telefonlarla bağlantılar da en hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yansıması tamamen azaltılan ve sürüş esnasında kullanıcının dikkatini daha az dağıtacak şekilde geliştirilen bu ekranı ilk kez i30 modelinde deneyen Hyundai, diğer segmentlerde de kullanmayı hedefliyor.