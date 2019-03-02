Hyundai’nin satışları SUV modellerle yükseliyor…

Satışa sunulduğu tüm pazarlarda büyük beğeni toplayan Tucson ve KONA, yediden yetmişe bir çok kullanıcının satın almak istediği ilk beş model arasına yerleşmiş oldu. Markanın C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson da gerçekleştirdiği 569.967 adetlik satışla “En İyi 30 SUV” arasında dördüncü sıraya yükselmiş oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Son yıllardaki hızlı yükselişle beraber, SUV modeller otomotiv sektörünün ana gündem maddesi haline geldi. Ayrıca, son beş yılda yüzde 69 büyüme kaydeden SUV segmentindeki en iyi modellerden birini sunuyor olmamız, bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Özellikle Tucson modelimizle hem marka bilincimizi hem de satışlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Ayrıca, yakın zamanda global olarak satışa sunulacak olan Tucson 48V Mild Hybrid ile satışların ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

Dünya genelinde 32 milyon kadar SUV satışı gerçekleştirilirken bu segmente olan talep de yüzde 6 civarında arttı. Sadece C-SUV segmentindeki toplam satış adeti ise 17 milyondan fazla.