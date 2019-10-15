İçinde 18 ayar altın kullanılan otomobil!

Daha önce açıklanmış olan DB4 GT Zagato devamının modern ikizlerinden biri olan DBS GT Zagato, bu eşsiz eşleşmenin çağdaş yarısını oluşturuyor. Aston Martin DBS GT Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu V12 motor gücüne sahip. Zengin Caithness Spicy Kırmızı deri, Zagato ‘Z' koltuk kapitoneden oluşan iç döşemesi, hem kanatlı viteslere hem de direksiyon simidine kullanılan karbon fiberden oluşuyor. Detaylarda 18 ayar altın kullanılıyor.

Öncelikle bir dünyaya sahip olan DBS GT Zagato, yapılandırılabilir karbon ve metal 3D baskılı iç kaplamaların ilk otomotiv uygulamasını kullanıyor. Güzel bir merkezi ‘eyer' tasarımı, üç farklı malzeme ve kaplamada kullanılabilen benzersiz bir parametrik, kilitleme formuna sahip.

Bu, basılı Karbon, Alüminyum veya – Yüzyıl Spesifikasyonunun bir parçası olarak – PVD kaplı (fiziksel buhar biriktirme) Altın Paslanmaz Çelik seçimini içerir. Sonuncusu, mükemmel bir parlak yüzey elde etmek için kalifiye zanaatkarlar tarafından ek cilalama ve işlem sonrası ile yaklaşık 100 saat yazdırma süresi gerektirir. Bu, öncü teknolojik yeniliklerle birlikte geleneksel Aston Martin malzeme gemisinin zirvesini temsil ediyor.

Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Yaratıcı Sorumlusu Marek Reichman “Aston Martin’deki tasarım stüdyosu, Andrea (Zagato) ve ekibi ile birlikte çalışarak zaten muhteşem bir araç olan DBS Superleggera’yı aldılar ve Aston Martin kimliğini koruyan ve yalnızca Zagato'nun başarabileceği şekilde mükemmel bir hale getirdiler. Bu, zamansız bir ikonun modern ifadesidir” diye konuştu.