İhracatın şampiyonu otomotiv!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2018'de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, ihracat Aralık 2018'de 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2018'de toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Aralık ayı otomotiv ihracatı 2,5 milyar dolar ile öne çıkarken bu rakam geçen yılın aynı ayında 2,49 milyar dolardı!

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşan ihracatçılar, 2018 yılı tamamında 168,1 milyar dolar seviyesine ulaştılar.

Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte aralık ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2017 yılı sonunda “2018 yılı İhracatta Rekorlar yılı olacak” demiştik. Çok şükür ihracatçılarımızla birlikte sözümüzü tuttuk. 2018'i rekorlarla kapattık. İnşallah bu yıl “Yeni Ekonomi Programı”ndaki 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını da yakalayacağız ve hatta aşacağız. Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak hizmet ihracatı, transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkları üzerine eğilecek ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. TİM olarak ihracatta 2019 yılı hedefimizi “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı” olarak belirledik” dedi.

İhracattaki en büyük pay otomotivin oldu!

2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan hafif ticari araç ve otomobil pazarı, ekim ayında zirve noktaya ulaşarak daraldı. İç pazardaki daralmadan etkilenmeyen otomotiv ihracatının ise aralık ayı toplam geliri 2.5 milyar dolar oldu. 2017 yılının 12 aylık süresinde ise bu rakam 28.57 milyar dolar iken bu yıl 31.56 milyar dolara çıktı!