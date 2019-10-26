İhracatlarını yüzde 27 oranında artırdılar!

Şirket, 2019 yılının ilk 9 ayında yurt dışı satış adetlerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15 oranında artırarak, toplam 11 bin 905 adede ulaştı. Bu sonuç ile, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının da %89'unu yine tek başına gerçekleştirmiş oldu.

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunduğu traktörleriyle ise Ocak-Eylül 2019 döneminde toplam satışta 18 bin 798 adede ulaştı. Firma, 2019'un ilk 9 ayında 15 bin 695 adet traktör ve 9 bin 296 adet motor üretti. Açıklanan pazar verilerine göre şirketin ilk 9 ayda üretimini yaptığı traktörler ile Türkiye'nin toplam traktör üretiminin %76'sını tek başına karşıladı.

TürkTraktör, 2019'un ilk 9 ayını 2 milyar 723 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise 1 milyar 664 milyon TL oldu. Firmanın ilk 9 aylık dönemdeki brüt kârı 363 milyon TL, FAVÖK tutarı ise 245 milyon TL oldu.

TürkTraktör'ün 2019'un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı %61 oranında artarak 22 milyon TL'ye ve Eylül sonu itibariyle ise 9 aylık karı 44 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin brüt kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %13,3 ve %9,0 olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı bakıldığında ise, 2019 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğine kıyasla brüt kar ve FAVÖK rakamları sırasıyla %10 ve %11 artış gösterdi.

Pazardaki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyoruz

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner şu açıklamalarda bulundu: “TürkTraktör olarak, değişen ve zaman zaman zorlu şartlara rağmen ülke tarımını daha ileriye götürecek ve çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ulaştığımız %45'lik pazar payı, sektördeki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyacağımızı gösteriyor. Her geçen yıl yurt dışı satış grafiğinde de çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlara sunduğumuz traktörlerimizin adedi 2019'un ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15 oranında artarak 11 bin 905 adede çıktı. Dünyada daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye'deki fabrikalarımızda ürettiğimiz traktörleri kullanması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.”