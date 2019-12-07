İkinci el araç pazarı rekora koşuyor

İkinci el otomobil satışları her zaman yeni otomobil satışlarına göre daha yüksektir. Ancak bu yıl kredi faizlerinin yüksek olması, vergilerin değiştirilmesi ve döviz kurundaki değişken durum yeni otomobil satışlarının gerilemesine sebep olurken ikinci el otomobil satışlarını arttırdı.

Garenta ve ikinciyeni internet sitesi Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Sıfır araç pazarında Kasım ayında 58 bin adetlik satışla bu yılın rekoru kırıldı. Bankalar faizleri düşürdü, finansmana erişim kolaylaştı ve otomobile olan talep yeniden başladı. Sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik dışında, ikinci el araç pazarında da rekor satışlar görüyoruz. Ocak ayında 446 bin olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının, ekim ayında 816 bine ulaştığını ve bir ayda satılan en yüksek satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz” dedi ve “ikinciyeni olarak 10 ayda yaklaşık 17 bin adet ikinci el araç satışı yaptık. 2019 yılında biz de sektöre paralel olarak en yüksek satışlarımızı eylül ve ekim aylarında gerçekleştirdik.” diye ekledi.