İkinci el aracınızı bir günde satabilirsiniz!

Kullanıcılarının araç alım satımı konusundaki ihtiyaçlarına çözümler getirmeyi hedefleyen arabam internet sitesi son olarak hizmete sunduğu “Trink Sat” sistemiyle ikinci el otomobil piyasasında yeni bir dönemi başlatıyor. Trink Sat ile aracını acil satmak isteyen kullanıcılara anında nakit teklifi sunuluyor. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç bilgilerini girerek teklif alan satıcılar, belirlenmiş otorapor şubelerinde ekspertiz yaptırarak aynı gün içerisinde araç satış işlemlerini tamamlayabiliyor.

Fiyat belirlemenin kolay yolu: “Arabam Kaç Para?”

Bu internet sitesinin bir başka hizmeti ise fiyat değerleme konusunda. Bu yeni uygulamayla araç almayı düşünen ancak piyasadaki farklı fiyatlamalar karşısında zarar görmek istemeyenler veya aracını satmak isteyen fakat değerini belirleme konusunda emin olamayanlar için en güvenilir fiyatlama altyapısını kuran internet sitesi, alıcı ve satıcıların yaşayabilecekleri maddi zararların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Site üzerinden “Arabam Kaç Para?” özelliğini kullanarak istedikleri aracın marka, yıl, model, gövde tipi, yakıt tipi, vites tipi, versiyon, kilometre bilgilerini girerek anında satış değerini öğrenebiliyor.