İkinci el mi sıfır mı?

İkinci el otomobil alırken en çok çekinilen nokta aracın bakım geçmişi. Bu sebeple insanlar yanlış otomobilleri satın aldıkları gibi, tam tersine ikinci el almaktan tamamen de vazgeçebiliyorlardı. Yeni düzenlemede getirilen ikinci elde ekspertiz raporu zorunluluğuyla, alıcılara güven ortamı yaratmak istenirken ikinci el araç piyasasına da hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger “İkinci el otomobillerle ilgili en büyük sorun, aracın kaza, tamir ve bakım geçmişi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmamasıydı. Yani sıfır otomobil aldığınızda ilk kullanıcı siz olacağınız için kaza ve bakım gibi konularda aklınızda bir şüphe olmuyor. Artık ikinci el araç satın alırken güvenilir bir kuruma ekspertiz raporu hazırlatılacağı için bu kaygılar tamamen ortadan kalkıyor. Oto Ekspertiz sayesinde aracın güncel durumu tespit ediliyor. Ekspertiz raporunda, aracın kaza geçmişi, değişen parçaları ve benzer bilgileri görüldüğü için alıcılar artık araçlarını güvenle satın alabiliyor.İkinci el piyasasına yeni yönetmelikle gelen güvenilirlik ortamı ise alıcıları ikinci el otomobile yönlendiriyor” dedi.