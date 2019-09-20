İkinci el otomobil satışları nasıl gidiyor?

Bugün ‘yeni’ yani sıfır kilometrede, orta segment bir otomobil satın almak isterseniz ortalama 140-150 bin tl civarında bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Özellikle euro ve dolar kurundaki artışlar, otomotiv sektöründeki dışa bağımlılığın sonucu olarak ham madde fiyat artışlarına ya da ithal otomobilin ülkeye giriş fiyatına doğrudan etki etti. Sıfır km otomobil fiyatlarının artmasına bir diğer etki de ÖTV ve KDV oranlarındaki değişiklik oldu. Devlet tarafından uygulanan ÖTV ve KDV indirimi temmuz ayında sona erdi ve bu durumunda otomobil fiyatlarına artış yönünde etkisi oldu.

Temmuz ayında sona eren desteklerin sonucunda ikinci el otomobil fiyatları Indicata’nın sonuçlarına göre ortalama yüzde 9 arttı. Sıfır otomobil fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, gerek sıfır araç pazarının kötü durumunun etkisiyle, 2.el pazarında takas adetlerinin düşmesi ve araç bulunamaması; gerekse kiralama firmalarının filolarına sıfır araç alımını azaltmaları ve kiradaki araçlarının kira sürelerini uzatmalarına bağlı olarak yine 2.el pazarında araç azlığı nedeniyle kullanılmış araç fiyatlarındaki artış devam ederek Temmuz ayı fiyat artışına ilave Ağustos ayında yüzde 2 oranında bir artış daha gerçekleşti.

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2019 Ağustos ayında Türkiye 2.el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 147.612 adet satış gerçekleşti. Bu adet geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 da fazla olarak kaydedildi. 2019 Temmuz ayına göre ise satışlar yüzde 3 arttı.

İkinci el otomobil satışlarında en çok tercih edilen markaların ilk üçü ise Renault 20.102, Volkswagen 19.934 ve Ford 14.168 adet oldu. Ayrıca aşağıdaki grafikte yer alan ilk 10 marka ikinci el otomobil satışlarının yüzde 73’ünü oluşturuyor.

İkinci el otomobil satışlarında en çok tercih edilen modeller arasında ise Passat dikkat çekiyor. 2019 Ağustos ayında sadec 5004 adet Volkswagen Passat satılırken Ford Focus 4562 adet ile hemen arkasında yer almış. Türkiye’de üretilen Renault Clio ise 4463 adet ile üçünü sırada.