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İkinci el otomobilde yeni marka VAVA Cars!

VAVA Cars, Türkiye’de ikinci el pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket otomobil sahiplerinin araçlarını hızlı, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde satmalarını sağlamayı hedefliyor. VAVA Cars Nisan ayı itibariyle Petrol Ofisi işbirliğiyle birlikte hizmet vermeye başlayacak.

Sozcu.com.tr
16:08 -
Haberler Otomotiv
İkinci el otomobilde yeni marka VAVA Cars!

VAVA Cars, 50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan ve enerji sektörüne odaklanmış global bir şirketler grubunun parçası olarak çalışıyor. Grup küresel çapta 5000 akaryakıt istasyonu, 5 petrol rafinerisi ve 18 milyon metre küp petrol ürünleri depolama alanı dışında gemi taşımacılığı dahil olmak üzere farklı enerji altyapı yatırımlarına sahip. Vava Cars Türkiye'de Petrol Ofisi işbirliğiyle seçili istasyonlarda faaliyet gösterecek.

VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya

VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya, ikinci el araç pazarındaki büyüme trendine dikkat çekerek “VAVA Cars olarak çığır açacak nitelikte yeni hizmetlerimiz ile ikinci el otomobil alım satımında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya ve tüketici ile bayilerin alım satım işlemlerini güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlamaya geliyoruz. VAVA Cars ile herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet yaratarak, ikinci el otomobillerin alım satım şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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