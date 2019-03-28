İkinci elde KDV uyuşmazlığı nedir?

Otomotiv sektörü, ikinci elde KDV uyuşmazlığı sorununun çözülmesine oldukça olumlu tepki verdi. Biz de KDV uyuşmazlığının ne olduğunu, kimlere faydalı olacağını sektörün önde gelen isimlerine sorduk. İşte otomotiv sektörünün KDV uyuşmazlığı hakkında yorumları;

“Satıştan ziyade alışı etkileyecek bir düzenleme. Alış talebi artacaktır!” Ferhat Albayrak – SS Motors Genel Müdürü

İkinci elde KDV uyuşmazlığı, girilen KDV ve çıkılan KDV arasındaki uyumsuzluktur. Örnek vermem gerekirse; mevcut durumda, bir şahıstan alınan 2.el aracın KDV’si yüzde 1 iken, aynı aracı motorlu taşıtlar ticareti yapan bir şirket sattığında yüzde 18 KDV ile satması gerekir. Dolayısıyla aynı fiyata bile satılsa, KDV farkı yüzünden yüzde 17 zarar edilmiş olur.

Bu yasa, 2008'de tam tersi şekilde işlem yapan filo kiralama şirketlerine önlem olması için alınmıştı. O döneme kadar yüzde 18 KDV ile araç satın alan filo kiralama şirketleri, ayni aracı yüzde 1 KDV ile çıkıp, sadece KDV bazında yüzde 17 kazanç elde ediyorlardı.

Sektör KDV uyuşmazlığından dolayı şahıslardan araç alma konusunda çekimser davranıyordu. Yeni düzenlemeyle alınan KDV ve satılan KDV oranı ayni olacağından, şahıslardan alınacak araçlarda bir talep oluşacaktır.

Kısaca bu düzenleme, satıştan ziyade alışı regüle eden ve alışın talebini arttıracak olan bir düzenlemedir.

“Bazı maddelerde dolayı belirsizlikler bulunuyor” Emre Ayyıldız – Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü

2. el araç alım satımıyla ilgili KDV düzenlemesinin, yapılmak istenen ve var olan sistem olarak iki yönü bulunuyor. Kesinlikle iyi niyetli ve sektörü rahatlatmak amacıyla regüle edilen kanunda, başka maddelerden dolayı bazı belirsizlikler bulunuyor. Sektör derneklerimiz üzerinden konuyu yeniden kamu otoritelerine iletmeye çalışıyoruz. Düzenlemeyi kısaca özetleyecek olursak; bir oto galeri veya otomobil bayisi iseniz, eski kanuna göre araç alıp sattığınızda yüzde 1'lik KDV maliyeti oluşuyordu. Yeni kanunla birlikte bu KDV maliyeti ortadan kalkmış oldu. Yani sadece bireysel satıcılardan araç alıp satıyorsanız bu yeni düzenleme oldukça olumlu karşılanabilir.

Belirsiz olan kısım, sektörün bir diğer önemli oyuncusu olan kiralama şirketleriyle ilgili. Kiralama şirketleri aldıkları araçların KDV'sini hali hazırda zaten indirime konu edebildiği için, ikinci el olarak sattıkları araçları alan ve bu işin ticaretini yapan galeri veya bayiler, bu aldıkları araçlar için yüzde 18’i ödemek zorunda kalacak. Düzenleme, kiralama şirketlerindeki 2. el araç fiyatlarının zaman içinde bu KDV yükünden dolayı yüzde 18 düşmesi anlamına gelecek.

Düzenleme hazırlanırken 2. el sektörünün oyuncuları gözetilmiş ama kiralama sektörünün özel durumunun dikkate alınmadığını görüyoruz. Kiralama sektörü özelinde bir boşluk oluştu da diyebiliriz. Kanunun kiralama sektörünü de kapsayacak şekilde yeniden düzenleneceğini düşünüyoruz.

“Sektör açısından ikinci el binek otomobillerdeki KDV'yi külfet olmaktan kurtarmıştır” Berk Çağdaş – Renault Mais Genel Müdürü

21 Mart 2019 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararıyla ikinci el işi ile uğraşan mükellefler için çok önemli bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre ikinci el binek oto alımlarında yüzde 1 KDV ile alınan araçların tesliminde de yüzde 1, yüzde 18 KDV ile alinan araclarin tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığımızca yayınlanan taslak tebliğ ile de daha önce ikinci el binek oto alımlarında düşüremediğimiz KDV'yi düşürmeye olanak sağlanmıştır.

Bu durum sektör açısından ikinci el binek otomobillerdeki KDV'yi külfet olmaktan kurtarmıştır. Alınan bu karardan dolayı hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim.