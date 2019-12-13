İlana koyulan otomobillerin kaçı satıldı?

Yılın 11 ayında yüzde 28.47 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında kampanyalar ve düşen faizlerle birlikte satılan toplam araç sayısı 388 bin 560 adet oldu. Sadece kasım ayında satılan otomobil ve hta sayısı ise 58 bin 176 adet oldu.

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Yeni otomobil pazarı 2018 yılı 11 aylık döneminde 543 bin 231 adet olarak gerçekleşmişti ve 2018 yılı kasım ayı satşları ise 58 bin 204 adet olarak gerçekleşti.

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Değişen döviz kuru, artan fiyatlar ve vergiler yeni otomobil fiyatlarını artırırken, tüketiciyi ikinci el otomobil satın almaya yönlendiriyor. Bu durumunda en güzel örneğini 2019 yılı kasım ayında gerçekleşen 164 bin 219 adet online otomobil ve hta satışından görebiliyoruz. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artmış durumda, ekim ayına göre ise yüzde 1’lik bir artış söz konusu.

Indicata’nın açıkladığı en dikkat çekici istatistiklerden bir diğeri de “İlandaki Araçların Satış Oranı”… Bu istatistiğe göre 2019 yılı kasım ayında ilanda olan otomobillerin yüzde 94’ü satılmış! Bu orana kaldırılan ilanlarda satıldı olarak eklenmiş.

2018 yılı kasım ayına göre ilana çıkan araç sayısı yüzde 2 artarken satılan araç sayısında ciddi bir değişim gerçekleşmemiş.

2.EL ONLINE OTOMOBİL PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MARKA HANGİSİ?

Geride bıraktığımız kasım ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomobil markası 23 bin 450 adet satışla Volkswagen olmuş. İkinci sırada ise 16 bin 510 adetle Renault yer alırken 3. sırada da 16 bin 510 adet ile Fiat yer alıyor.

Tablo bir önceki aya göre değişkenlik göstermezken Peugeot 169 adet fazla satış yaparak yıl başından bu yana 8. sırada olan Hyundai’nin önüne geçmiş durumda.

2.EL ONLINE PAZARDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER HANGİLERİ?

Sedan ülkesi olan Türk tüketici bu durumunu kullanılmış otomobil satın alırkende göstermekten gocunmuyor. Kasım 2019’da ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modellerinin satışları (35.837 adet) ikinci el online toplam pazardaki binek araç satışlarının %29'unu oluşturuyor.

Listenin ilk sırasında Volkswagen Passat 6 bin 168 adetle bulunuyor. Onu en ykaından takip eden Renault Fluence 4 bin 964 adet satılırken Ford, Focus modeliyle 4852 adetlik satışa ulşamış ve 3. sırada yer alıyor…

2.ELDE FİYATLAR NE KADAR DEĞİŞTİ?

Indicata’nın yayınladığı online 2.el otomobil satış raporuna göre C segmenti HB otomobil fiyatları yüzde 13.4 artarken, C-Sedan otomobillerin fiyatları yüzde 18.5’lik bir artış göstermiş. C-SUV modellerinin ikinci eldeki değerlerindeki artış ise yüzde 15.7 olarak kaydedilmiş.