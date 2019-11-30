10 ayda 21.6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı. Bu toplam ihracatta otomotivin payı ise en yüksek seviyede… Otomotiv hatta motorlu kara taşıtları 21.6 milyar dolarlık ihracat sağlarken toplam ihracatın yüzde 14.5’ini oluşturdu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İLK SIRADA KARA TAŞITLARI VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.

(AA)