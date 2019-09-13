İlk 8 ayda sadece yüzde 58 daraldı!

2019 yılı Ocak-Ağustos arası toplam pazarda 3.867 adetlik satış gerçekleşti. 2018 yılının aynı dönemine göre pazar yüzde 58 daraldı. Ağustos ayında gerçekleşen toplam 295 adetlik satışın 189 adedi kamyon, 106 adedini ise çekici oluşturdu.

TAİD Başkanı İlhami Eksin, ekonomik çıkış başladığında ilk etkilenen sektörlerin başında yer aldıklarını belirtirken “Yıl sonu beklentimiz yaklaşık 6 bin adet. Ötelenmiş bir talep olduğunu görüyoruz ve bunun uzun süre beklemeyeceğini tahmin ediyoruz. Sektörün uzun vadeli çıkışı, ekonominin orta ve uzun vadede toparlanması ile olacaktır. Türkiye ihracatı büyüme trendi içinde. İhracat arttıkça nakliye firmalarımızın Avrupa'ya olan taşımaları arttı. Ancak iç talepteki daralma nedeniyle bu tırlar dönüşte yük bulma sıkıntısı yaşıyor. Sektör olarak biz de teşvik bekliyoruz. Sağlanacak çeşitli teşviklerle ötelenmiş talebin pazara kazandırılması sayesinde ağır ticari araç pazarında 2020 yılında yükseliş görebiliriz” açıklamasında bulundu.