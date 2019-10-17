İlk tam elektrikli Volvo tanıtıldı!

Markanın kompakt SUV sınıfındaki modeli olan XC40, tam elektrikli versiyonuyla tanıtıldı. Bu otomobil aslında Volvo’nun elektrikli otomobil ailesinin de ilk ve önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Geri kalan ise hibrit modellerden oluşacak. Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak. Recharge tamamen elektrikli ve plug-in hybrid güç ve aktarma sistemlerine sahip tüm şarj edilebilir Volvo modelleri için kullanılan genel isim olacak.

Recharge otomobillerine olan talepteki muhtemel büyümeyi karşılamak için Volvo Cars, elektrikli otomobillere yönelik üretim kapasitesini üç katına çıkartacak. Şirket aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren teslimat sürelerini düşürme potansiyelini güçlendirmek üzere ‘Designer's Choice' adı altında popüler Recharge modelleri için özel hazır kombinasyonlar sunmayı planlıyor. Volvo Cars, 2020 yılında plug-in hybrid model satışlarının toplam satışlar içerisinde yüzde 20 pay almasını hedefliyor.

Sadece şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili olmakla kalmayan XC40 Recharge, aynı zamanda Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli olmasıyla da Volvo Cars için gerçek bir dönüm noktası niteliğini taşıyor.

“Bunu daha önce de birkaç kez söylemiştik: Volvo Cars için gelecek elektrikli” diyerek değerlendirmesine bağlayan Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün tamamen elektrikli XC40 modelimiz ve tamamen yeni Recharge ürün ailesini tanıtarak bu yönde büyük bir adım atıyoruz.”