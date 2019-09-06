İngiliz otomobil üreticileri Brexit’in ertelenmesini istiyor!

Birleşik Krallık 2016’daki referandumla AB’den ayrılmaya karar verdi, ancak geçen üç yılda bir sonuca varılamadı. Brexit olarak adlandırılan AB’den çıkış süreci siyasi kriz yaratırken, ülke erken genel seçim ihtimaliyle karşı karşıya.

Ülkenin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv aynı zamanda anlaşmasız Brexit’e en çok karşı çıkan sektörler arasında. Otomotiv üreticileri gümrük vergilerindeki artış, gümrük sürelerinin uzaması ve yeni bürokratik işlemler nedeniyle birçok fabrikanın verimli çalışamayacağını söylüyor.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) yöneticisi Hawes, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Anlaşmasız çıkmak en kötü sonuç olacaktır. Eğer anlaşma sağlamak için birkaç ay daha gerekiyorsa, sektör buna dayanabilir” dedi.

SMMT’nin Temmuz’da açıkladığı verilere göre İngiltere otomotiv sektörüne yatırım yılın ilk yarısında %70’ten fazla azalarak 90 milyon sterline geriledi. Ancak Jaguar Land Rover’in yaptığı büyük ölçekli yatırımın tüm yıl rakamlarını desteklemesi bekleniyor.

Hawes, İngiltere’de yatırımın bilfiil durduğunu ve bunun sebebinin yatırımcıların anlaşmasız Brexit’ten endişe duymaları olduğunu söyledi. Hawes, “(Anlaşmasız Brexit) İngiltere’ye yatırım yapmak için gereken güvenin ve katiyetin devam etmesini çok zorlaştırır” dedi.

(REUTERS)