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İngiltere’de ‘o’ şehrin merkezine girmek yasak!

Londra'nın batısında kalan İngiltere şehri Bristol, dizel motorlu araçlarla şehir merkezine girişi yasaklayan ilk şehir oldu. Bristol Şehir Konseyi'nin tasarısı onaylanırsa merkeze saat sabah 7 ile öğlen 3 arasında dizel motorlu araçların girmesi yasaklanmış olacak.

Sozcu.com.tr
15:32 -
Haberler Otomotiv
İngiltere’de ‘o’ şehrin merkezine girmek yasak!

İngiltere’de haftalık olarak yayınlanan Auto Express Dergisi’nin haberine göre Şehir Konseyi temiz hava sahasını genişletme kararı aldı. Konseyin yasağı ve temiz hava bölgesinin rahatça uygulanması için önce merkezi hükümetten onay alınması gerekiyor. Onay sonrasında ise ANPR yani Otomatik Plaka Tanıma sistemi kameralar tarafından uygulanacak.

Kaynaklara göre bu durum kişisel otomobilleri kapsamıyor ama Van diye tabir edilen ticari araçlar, otobüs ve taksileri ilgilendiriyor. Eğer kurallara uyulmazsa taksi ve vanlar için günlük 9 sterlin ceza uygulanacak. Ağır ticari araç olan kamyon ve otobüsler içinse genişletilmiş temiz hava sahasına girmek 100 sterlin ödenerek sağlanacak.

Bristol Belediye Başkanı Marvin Rees, “Bu planlama en kısa sürede hava kirliliğini legal sınırlara indirmek için oluşturulmuştur. Bu sayede şehir merkezini ve en savunmasız insanları hava kirliliğinden korumaya çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

dizel İngiltere Van
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