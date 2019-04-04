İnsan taşıyan drone Viyana’da ortaya çıktı!

Çin merkezli şirket ilk modelini 2016 yılında tanımıştı. 184 model koduyla adlandırılan eski model de 216 modeli gibi 2 kişilik oturma kapasitesine sahipti.

Ehang 184 100 km/s hıza ulaşabiliyordu ve 100 kiloya kadar bir yolcusuyla 23 dakika havada kalabiliyordu.

Ehang 216 ise 184 modelinin temelleri üzerine inşa edilmiş.

Çinli şirket bu aracı Özerk Hava Aracı olarak adlandırılıyor.

Ehang 216’nın test uçuşları 2017 yılında Çin’de gerçekleştirildi.

2018 yılı Şubat ayında ise Hollanda Prensi Pieter Christiaan Amsterdam Arena’ya uçtu.

Temmuz 2018’de Ehang 216 modeli 1000 defa insanlı hava uçuşu gerçekleştirmiş ve bir kerede 8.8 km mesafe katetmiş.

İnsan taşımaya imkan sunacak olan Ehang 216’nın teknik detayları hakkında şirketten paylaşılan kesin bilgiler henüz yayınlanmadı.

(REUTERS)