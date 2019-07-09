Intercity’den rekor!

Ak, sektörde yüzde 50'lere varan daralma yaşanmasına rağmen Intercity olarak 2019 yılının ilk 6 ayını başarılı geçirdiklerini ve haziran ayında 220 milyon TL yatırım yaparak rekor sayıda araç alıp, kiraya verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi;

“32 yıldır kiralama sektöründe faaliyet gösteriyoruz ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesiyle sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde haziran ayında 222 yeni kurumsal müşteri bizimle çalışmaya karar verdi. Bu zorlu zamanda toplam sayısı 5 bin 500'e ulaşan kurumsal müşteri portföyümüz ile birlikte, her ay aldığımız yeni araçlarla ekonomimize ve otomotiv sektörüne destek olmaya devam edeceğiz”

“Kalan 6 aylık süreçte de en fazla 20 bin adet araç daha alınır”

Yılın ilk 6 ayını da değerlendiren ve sektörün oldukça zor bir dönemden geçtiğine değinen Ak, “Ocak-Haziran döneminde kiralama sektöründe yeni araç alımı dramatik şekilde azaldı. İlk 6 ayda 20.000 adetten az yeni araç alımı gerçekleşti. Satılan araç adetlerine bakıldığında kimsenin araç alamadığı net bir şekilde görülüyor. Şu anda sektörümüzdeki oyuncular kiradan dönen araçlarını satıp borçlarını azaltmaya çalışıyorlar. Tahminimize göre kalan 6 aylık süreçte de en fazla 20 bin adet araç daha alınır diye düşünüyoruz” dedi.

“Kalan ikinci yarıda bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz”

Ak, “ Biz 7 bin adet civarında bir alım gerçekleştirdik. Kalan ikinci yarıda bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2019 yılını 20 bin adet yeni araçla kapatmak. Bu alımı rakamsal olarak değerlendirdiğimizde ise yaklaşık 2.5 milyar TL'lik bir yeni yatırım yapmış ve satın alma gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. Yıl sonu araç satış tahminlerini de paylaşan Ak, “Daha önce de birkaç kez dile getirdiğimiz tahminlerimize göre toplam pazar yılı 400 bin adet araç satışı ile kapatacak. Filo kiralamada ise 40 bin adetlik bir satış beklentimiz var” dedi.