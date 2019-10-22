Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşçilikte yüzde 20, motor yağında yüzde 15 indirim!

21 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında 2017 model ve öncesi Honda motosiklet modellerine özel servis kampanyası sunuluyor. Kampanya kapsamında Honda motosiklet servislerinde işçilikte yüzde 20, bakım ve tamir parçaları ile Honda motor yağında yüzde 15 indirim imkânı sağlanıyor.

Sozcu.com.tr
15:30 -
Haberler Otomotiv
İşçilikte yüzde 20, motor yağında yüzde 15 indirim!

Honda'nın 2017 model ve öncesi motosikletlerinde 21 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak servis kampanyası başladı. Honda, kampanya tarihleri boyunca motosikletine kış bakımı yaptırmak isteyenlere işçilikte yüzde 20, bakım ve tamir parçaları ile Honda motor yağında yüzde 15 indirim avantajı sunuyor. Ayrıca motosiklet fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 25 indirim imkânı da yılsonuna kadar Honda motosiklet servislerinde devam ediyor.

21 Ekim – 2 Kasım boyunca geçerli olacak servis kampanyasından yararlanmak ve motosikletine kış bakımı yaptırmak isteyenler, Honda motosiklet servislerinde buluşacak.

Honda motosiklet
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more