İstanbul trafiğini araç paylaşımı modeli çözer

Garenta, MOOV by Garenta hizmetiyle fark yaratmaya devam ediyor. Kullanıcılarına diledikleri kadar araç kiralama özgürlüğü sunan MOOV by Garenta'da, 23 Haziran Pazar günü toplamda 2 bin 150 defa kiralama gerçekleştirildi. Araç paylaşımı modeline göre hizmet veren MOOV by Garenta'nın İstanbul trafiği için alternatif bir çözüm olduğunu belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız şunları kaydetti:

“Bugün İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4.2 milyon araç bulunuyor ve bu araçların yüzde 69'u otomobil. Yani İstanbul'da 2.9 milyon trafiğe kayıtlı otomobil var diyebiliriz. Bu araçlar trafiğe çıktığı zaman çok ciddi bir emisyon, çevre kirliliği, trafik ve maliyete sebep oluyor.

Özellikle Avrupa'da bunun önüne geçmek için belediyeler çeşitli önlemler alıyor. Paris'te geçtiğimiz yıllarda “arabasız gün” uygulaması yapıldı. 2020 yılı itibarıyla şehir merkezine otomobille girme yasağı geliyor. Hollanda'nın, Almanya'nın bazı şehir merkezlerine otomobille giriş yasaklandı. Çünkü ne kadar çok araç şehir trafiğinde olursa, hem o kadar çevre kirliliği oluşuyor hem de trafik daha kötü hale geliyor.

Araç paylaşım modeli şehirler için bir gereklilik. Bu gerekliliği özel şirketler ve yerel yönetimler ortaklaşa çözüyor. İtalya'da Çevre Bakanlığı araç paylaşım projesini yüzde 50 fonluyor. Yerel yönetimler araç paylaşım modeliyle çalışan uygulamalara minimum müşteri sayısı garanti ediyor. Özel otopark alanları oluşturuyor, toplu taşımanın sınırlı kaldığı yerlerde araç paylaşımını teşvik eden çözümler sunuyor.” dedi.

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