İşte Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili!

Norveç, son yıllarda Avrupa'da elektrikli araca geçişin öncü ülkesi olarak öne çıkıyor. Özellikle bu durum göz önünde bulundurulduğunda ülkede Nissan Leaf en çok tercih edilen otomobil oldu. Norveç’te 12 binden fazla kullanıcı tercihlerini Leaf’ten yana kullandı. Ancak modelin başarısı sadece Norveç ile sınırlı kalmadı.

Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana dünya çapında 380 bin adetlik satış performansıyla da dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına sahip. Leaf, Avrupa'da 2018 sonuna kadar 40 bin 699 satış adedine ulaştı!

Leaf artan menziliyle 2019'da da Liderliğin Güçlü Adayı

CES 2019'da yenilenen versiyonu Leaf E-Plus ile müşterilerine güç ve menzil açısından daha fazla seçenek sunan Nissan 2019 yılı için de dünyanın en çok tercih edilen elektrikli markası olma yolunda ilerliyor. Nissan Leaf, 322 km'ye varan sürüş menzili, sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçok müşterinin ihtiyacını karşılarken, E-Plus %40'ın üzerinde bir artış ile 458 km'lik bir sürüş menzilini kullanıcısına sunuyor.

Otomobil 160 KW(215 hp) güç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivme almasını sağlıyor. Böylece 80 km/s'den 120 km/s'ye çıkış yaklaşık %13 daha hızlı gerçekleşiyor.