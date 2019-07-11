İşte Bentley’in elektrikli otomobili!

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, 100. yılına özel olarak tanıttığı EXP-100 GT modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Otomobilin önden bakıldığında markanın tasarım dilinin örneği olan yuvarlak farlarını ve dörtgen, geniş motor ızgarasını görüyorsunuz. Yandan ise arkaya doğru uzayan gövdesi ve uzun kapıları dikkat çekiyor. EXP-100 GT’nin arkası ise yine bir İngiliz olan McLaren Speedtail’i andırıyor.

Otomobilin uzunluğu 5.8 metre, genişliği ise 2.4 metre olarak belirtilmiş.

Tam elektrikli olan EXP-100 GT, dolu pilleriyle 700 km menzili kullanıcısına sunacak, ayrıca otomobilin pillerinin sıfırdan yüzde 80 şarja ulaşması 15 dakika sürecek. En çok merak edilen konulardan biri olan gövde ağırlığı ise 1900 kg.

Markanın Tasarım Direktörü Stefan Sielaff, “Geçmişteki ikon Bentley modelleri gibi bu otomobilde yolcularıyla duygusal olarak bağlantı kurarak yolculuklarını daha unutulmaz tecrübeler haline getirecek.” dedi.

Otomobilin en önemli özelliklerinden biri ise araç bilgisayarına yerleştirilmiş akıllı kişisel asistan. Marka bu sistemi otomobili satın alacak kişinin konfor ve bilgi gelişimine olumlu yönde fayda sağlayacağını söylüyor. Sürüş esnasında kullanıcının istediği konfor ögelerini(koltuk, klima vs.) sistem kendisi çalıştıracak.

Bentley bu modelin üretimi için 2035 yılından söz ediyor ve akıllardaki tek soru 16 yıl boyunca markanın bunu yapmasını bekleyebilecek misiniz?