İşte dünyanın en büyük otomobil üreticileri

-SUBARU

Japon otomotiv üreticisi Subaru listede 440. sırada. Yıllık satışları 28.5 milyar dolar ve bunun 1.3 milyar doları yüzde 33 gerileyen kârı.

-MAZDA

Dünyanın en sorunsuz otomobillerini üreten markalardan biri olan Mazda bu listede 389. sırada. Marka satışlarını 2018 yılında yüzde 2.5 artırarak 32.2 milyar dolara çıkarmış. Net kâr ise 572 milyon dolar.

-SUZUKI

Avrupa’da ve ülkemizde daha çok küçük şehir içi otomobilleriyle öne çıkan Suzuki listede 357. sırada. Suzuki 2018 yılında satışlarını yüzde 3 artırarak 34.9 milyar dolar ciro yapmış. Ayrıca marka yüzde 17.2’lik gerilemesine rağmen 1.6 milyar dolar kâr elde etmiş.

-TATA Motors

Bünyesinde TATA, Jaguar Landrover gibi dünya devi markaları bulunduran TATA listeye Hindistan’dan katılıyor ve 265. sıradaki yerini almış durumda. Grup 2018 yılında yüzde 5 gerileyen satışlarına rağmen 43.6 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Bu gelirin kâra dönüşen bir bölümü ise yok! Hatta TATA Motors’un 2018 yılı kaybı 4.1 milyar dolar yani yüzde -395.6!

-KIA

Güney Koreli marka listede 227.sırada bulunuyor. Markanın yıllık satış geliri 50 milyar dolar gerçekleşmiş ve yüzde 4 artmış. Kâr ise yüzde 22.7 artarak 1.1 milyar dolar olmuş.

-GEELY

Volvo’nun da sahibi olan Çinli marka satışlarını yüzde 20 artırarak 50 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Markanın kârı ise yüzde 8 artarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

-RENAULT

Fransız otomotiv devi Renault listedde 143. sırada. Markanın Nissan ile ortaklığında büyük rol oynayan tepe yöneticisi Carlos Ghosn’un sıkıntılı süreci Renault’u da derinden etkilemiş. 2018 yılında Renault satışlarını yüzde 2.3 artırmış ve 68 milyar dolar gelire ulaşmış. Sıkıntılı sürece rağmen markanın kârı ise yüzde 32.4 artarak 3.9 milyar dolara ulaşmış.

-PEUGEOT

Bir Fransız daha listede ve bu defa ilk 100’de. Peugeot listede 96. sırada bulunuyor. Marka 2017 yılına göre 2018 yılında satışlarını yüzde 19 artırmış ve 87.4 milyar dolar gelir elde etmiş. Peugeot’un kârı ise yüzde 53 artarak 3.3 milyar dolar olmuş.

-HYUNDAI

Koreli bir diğer marka olan Hyundai listede 94. sırada yer alıyor. Markanın 2018 yılı gelirleri bir önce seneye göre yüzde 19 artmış ve 88 milyar dolar olmuş. Ayrıca kârı yüzde 61.6 gerileyerek 1.37 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

-FAW(First Automobile Works)

Çin’in en büyük 4 otomobil üreticisinden biri olan grup ülkede Volkswagen üretimini VW AG desteği ve girişimiyle gerçekleştiriyor. Yıllık 2 milyon adet otomobil üreten grup 2018 yılında satışlarını yüzde 30 seviyesinde artırmış. Grubun kârlılığı ise gerileyen Çin otomobil pazarındaki durgunluktan etkilenmiş ve 2.66 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. FAW listede 87. sırada.

-NISSAN

Carlos Ghosn’un suçlanmasından en çok etkilenen marka Nissan oldu. Listede 66. sırada bulunan Japon otomotiv devinin toplam satışarı 2017 yılına göre yüzde 3.2 azalarak 104 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca markanın net kârı da yüzde 58 oranında geriledi ve 2.88 milyar dolar oldu.

-BMW

Bavyeralı marka listede 53. sırada yer alıyor. BMW’nin yıllık satışları yüzde 3.4 oranında geriledi ve 115 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca BMW’nin kârı ise yüzde 14 oranında geriye gitti, 8.4 milyar dolar oldu.

-HONDA

Türkiye’deki ve İngiltere’deki üretim operasyonlarının 2022 yılında durduracak olan marka buna bir de Güney Amerika’daki Arjantin fabrikasını da ekledi. Bu sayede üretim ağında yeniliğe gidecek olan Honda kârlılığını da artırmayı hedefliyor. Japon otomobil devi listede 34. sırada bulunuyor. 2017 yılına göre toplam satışları yüzde 3.5 artan marka 143.3 milyar dolarlık gelir elde etmiş durumda. Ancak kârda yüzde 42.5’lik bir gerileme var ve 5.5 milyar dolar olmuş durumda.

-GENERAL MOTORS

Amerika merkezli şirket listede 32. sırada bulunuyor. Markanın yıllık satışları yüzde 6.5 oranında gerilemiş ve 147 milyar dolar gerçekleşmiş. Bu orana yakın bir biçimde gerileyen kârlılık ise net olarak yüzde -6.5 olmuş ve 8 milyar dolar olarak kayda geçmiş.

-FORD

Bir diğer Amerikalı otomotiv devi Ford’ta ise durumlar GM’den özelikle kârlılık açısından daha kötü. Marka listede 30. sırada. Ford 2017 yılına göre 2018 yılında satışlarını yüzde 2.3 artırabilmiş ve 160.3 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Markanın kârlılığında ise yüzde 51.6’lık gerileme var ve 3.69 milyar dolar olmuş. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda markanın neden Avrupa operasyonlarını gözden geçirdiğini ve Volkswagen ile birlikte ticari araç geliştirmek istediğini anlamak zor olmuyor!

-DAIMLER

Bünyesinde Mercedes ve Smart’ı bulunduran grup Fortune 500’de 18. sırada yer alıyor. Daimler’in toplam satışları 197.5 milyar dolar olmuş ve yüzde 6.6 artmış. Ancak 8.56 milyar dolar olan kârlılık yüzde 28 oranında gerilemiş. Bundaki en temel sebep ise Mercedes markasının elektrikli otomobil üretimi konusunda yaptığı yatırımlar ve genişletilen ürün gamı.

-TOYOTA

Sanırım Japonların en gurur duyduğu markalarından birisi Toyota. Her ama her listede en üst sıralarda olmayı başarıyorlar. Toyota, Fortune 500 listesinde 10. sırada bulunuyor. Marka 2017 yılına göre satışlarını yüzde 2.8 artırarak 272.6 milyar dolarlık satış gelirine ulaşmış durumda. Markanın kârlılığı ise yüzde 25 oranında düşmüş ve yaklaşık 17 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

-VOLKSWAGEN AG

Yaşanılan dizel motor skanladı, ödenilen cezalar, sıfır emisyonlu otomobillere geçişin ilanı derken Almanların hatta dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen’e kan kaybettirmiyor. Marka listede 9. sırada yer alıyor. Satış gelirlerini yüzde 7 artırarak 278.3 milyar dolar gelir edilmiş. Ayrıca markanın kârlılığı ise yüzde 9.3 artmış ve 14.32 milyar dolar olmuş.

(Liste 2018 yılındaki yıllık gelire göre sıralanmıştır. Kaynak: https://fortune.com/global500/search/ )