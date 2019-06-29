İşte dünyanın en güzel 20 otomobili

Her alanda olduğu gibi otomotiv endüstrisinde de güzellik kavramı kişiden kişiye değişen bir olgudur. Kimi kullanıcı daha sert tasarımlı otomobilleri beğenirken kimi kullanıcılar daha yumuşak hatlı otomobilleri tercih ederler. Üretici markalar ise bu durumun farkında oldukları için belirli periyotlarda tüm ürün gamının tasarım dilini tam tersiyle değiştirir. Bu dönüşümlü ve uzun süreç içerisinde dönem içindeki tasarım trendleri değişir, otomobiller değişir ve tüketici eğilimleri de bu durumdan etkilenip değişir.

İngiltere’nin en popüler dergilerinden biri olan Autocar Dergisi bu detaylar ışığında tarihin en güzel olarak kabul edilen 20 otomobilini yayınladı. Bu listede en çok dikkat çekenlerden biri İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin bu listede 6 modeliyle birden var olması. Bu durum aklınızda İtalyanların bu işi en iyi biçimde yaptığı fikrini oluşturabilir ki bence böyle.

Ancak İngiliz dergisi olan Autocar’ın İngiliz otomobillerini de ezdireceğini düşünemezdik. Listenin ilk sırasında Jaguar’ın efsane modeli E-Type Series 1 Coupe yer alıyor. Ayrıca listede 3 farklı İngiliz daha var.

Listedeki en dikkat çeken genç otomobil ise 2004 model 997 kodlu Porsche 911.

20- 1956 BMW 507

19- 1957 Ferrari TR250

18- 2004 Porsche 911 (997)

17- 2004 Aston Martin DB9

16- 1969 Ferrari Dino 246 GT

15- 1966 Ford GT40

14- 1955 Citroën DS19

13- 1962 Ferrari GTO

12- 1938 Bugatti Type 57 Atlantic

11- 1964 Ferrari 275 GTB

10- 1954 Mercedes 300SL Gullwing

9- 2001 Aston Martin Vanquish

8- 1962 Aston Martin DB4 GT Zagato

7- 1962 AC Cobra 289

6- 1935 Alfa Romeo 8C 2900

5- 1963 Porsche 911

4- 1984 Ferrari 288 GTO

3- 1959 Ferrari 250 GTO SWB

2- 1970 Lamborghini Miura

1- 1961 Jaguar E-Type Series 1 Coupe