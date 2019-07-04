İşte en hızlı Mercedes A Serisi!

Beklenen oldu ve Mercedes giriş modelleri olan A Serisi ve CLA’nın en hızlı versiyonlarını ortaya çıkarttı. M139 kodlu 2 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip olan otomobiller 415 beygir güç üretiyor. 0’da 100 km/s hıza ulaşmaları ise tam 3.9 saniyede gerçekleşiyor. Bu AMG modellerinde bir diğer yenilik ise Drift sürüş modunun bulunması!

A45 AMG ve CLA 45 AMG’yi müşteriler iki farklı motor gücünde tercih edebilecek. Standart 45 model koduyla gelen otomobiller 382 beygir güç ve 480 Nm tork üretirken 45 S olarak gelen versiyonlar 415 beygir güç ve 498 Nm tork üretecek.

Her A45 AMG ya da CLA 45 AMG modelleri çift kavramalı şanızmana ve 4Matic+ diferansiyeline sahip olacak. Otomobillerin maksimum hızları ise 270 km/s ile sınırlandırılmış.

A45 AMG’yi dışarıdan gördüğünüzde standart A Serisi’nden dikine çizgilerle bezenmiş motor ızgarası, aerodinamik detaylara sahip olan ön tamponu hatta body kit’i ve büyük bagaj üzeri spoyleriyle ayrıldığını fark edeceksiniz. Ayrıca mat siyah renkli jantlar ve hava kanallı büyük fren diskleri de bu farklılıkların ekstrası.

A45 AMG’nin arkasında ise durum ön kısım kadar heyecan verici. Büyük spoyler, dört çıkışlı egzoz ve parlak siyah egzoz difüzörü bunun den basit örneklerinden.

Otomobilin içi ise klasik A Serisi’nden hatırlayacağınız tamamıyla LCD ekranlarla çevrili. Ancak alkantara direksiyon, özel AMG yarış koltukları ve karbon fiber desenli trimler otomobili farklılaştırıyor.

Yeni A45 AMG’de sunulan Drift sürüş modu sadece S modellerinde kullanılıyor. Bu mod sayesinde otomobilin ESP sistemi aracı daha fazla kaymak üzere programlıyor. Yeni AMG 45 modelleri 6 farklı sürüş modunu bünyesinde barındırıyor. Bunlar: Comfort, Sport, Sport +, Slippery, Individual ve Race.

Mercedesin kompakt sınıftaki bu iki modeli 2020 yılında yollarda olacak.