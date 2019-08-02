İşte en yeni Pagani : Huayra Roadster BC

Pagani kendisine Leonardo Da Vinci’nin sanat ve bilim filozosifini benimsemiş bir markadır. Markanın kurucusu Horacio Pagani, “Sadece otomobil değil sanat eseri üretiyoruz” diye defalarca açıklamalarda bulunmuştur.

Gelecek ay Amerika Kaliforniya’da Pebble Beach otomobil organizasyonunda tam anlamıyla gün yüzüne çıkacak olan otomobil internette tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Huayra, markanın iki modelinden biri. BC ise Horacio Pagani’nin çok yakın arkadaşı ve Pagani markasının ilk müşterisi olan Benny Caiola’nın isimlerinin ilk harfleri. Horacio Huayra BC’yi arkadaşına ithafen üretti.

Huayra Roadster BC ise bu ürünün gelmiş olduğu son nokta.

Otomobil önden geniş ızgarası ve aerodinamik unsurlarıyla dikkat çekiyor. Bu aerodinamik unsurlar aracın 285 km/s hızda giderken 495 kg yere basma gücü göstermesini sağlıyor.

Otomobilin önünde olduğu gibi arkasında da aerodinamik detaylar vahşi ve dikkat çekici. Arkadaki en önemli detay büyük bir rüzgarlık.

Huayra modelinde olduğu gibi Roadster BC’de de aktif aerodinamik kanatlar bulunuyor. Bu hareketli kanatlar sayesinde otomobilin yere basması bir üst seviyeye ulaşıyor.

Huayra Roadster BC’nin karbon fiber ve titanyumdan oluşan kompozit malzemeli gövdesinde yapılan iyileştirmeler otomobilin torsiyon rijitliğini yüzde 12 arttırırken gövde burulmasını da yüzde 20 iyileştirmiş…

Huayra Roadster BC’nin kalbinde ise AMG tarafından geliştirilmiş V12 motor yatıyor. Bu motor Pagani mühendisleri tarafından daha da geliştirilmiş.

Standart Huayra’ya göre 2 adet fazla olan egzoz çıkışları, arka tampona gizlenmiş ve toplamda 6 adet egzoz çıkışı var.

Çift turbolu V12 AMG motoru tam 800 beygir güç ve 1050 Nm tork üretiyor. Bu gücü arka tekerleklere 7 ileri sıralı şanzıman iletiyor…

Standart Huayra BC’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2.9 saniye ve maksimum hızı 345 km/s olarak biliniyor. Roadster BC ise bu değerleri geliştirecek.

Kuru ağırlığı 1240 kg olan otomobil 14 farklı jant seçeneği bulunuyor. Pagani bu otomobilden 40 adet üretecek ve fiyatının da yaklaşık olarak 3.5 milyon dolar olacağı söyleniyor.