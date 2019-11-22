İşte ilk yüzde 100 elektrikli Lexus!

Lexus, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda ortaya koyduğu ‘Lexus Elektrikleniyor' global stratejisinin ilk ürününü sergiledi. Lüks hibrit dünyasına öncülük yapan Lexus, şimdiye kadar global olarak 1.6 milyon adetten daha fazla hibrit satışı gerçekleştirerek premium elektrikli araç pazarına liderlik etmeyi sürdürüyor. Lexus, hibritler araçlarda elde edilen deneyimle birlikte sessiz sürüşü performans ile buluştururken, ilk yüzde 100 elektrikli modeli UX 300e ile bunu daha ileriye taşıyor.

Tamamen elektrikli Yeni UX 300e, yüksek güce sahip motoruyla birlikte çevik hızlanma performansları sunan UX, yüksek kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 400 km yol alabiliyor.

Avrupa ve Çin pazarında 2020'den itibaren satışa sunulacak UX 300e, gelişmiş bağlantı teknolojileriyle birlikte aracın şarj durumu, menzil bilgileri ve sıcaklık ayarları gibi özelliklere akıllı telefondan ulaşım imkanı da sağlıyor.