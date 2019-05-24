İşte makyajlanan Skoda Superb!

En yeni haliyle 2015 yılında tanıştığımız Superb, makyajlandı. Makyaj kapsamında Superb’in ön ve arka tamponun da tasarım farklılıkları dikkat çekiyor. Ayrıca led teknolojili far ve stoplar teknolojik yenilikler olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Superb’in arkasındaki marka logosu yerine marka adı bagaj kapağı üzerine yerleştirilmiş. Ayrıca arka tamponda da çift olmak üzere egzoz çıkışları bulunuyor.

Superb’in görünümüne katkı sağlayan bir önemli değişiklikte otomobilin jant tasarımlarında olmuş.

Otomobilin içinde ise tamamıyla dijital olan gösterge tablosu bulunuyor. Bunun haricinde orta konsoldaki multimedya ekranı 12 inç boyutuna ulaşmış ve yenilenmiş.

Superb’in motor seçeneklerinde de yenilikler var. Yeni otomobil 1.5 litrelik TSI motora ve hibrit güç ünitesine kavuşmuş. Ayrıca makyajlı Superb’in hibrit motor seçenekli versiyonu da bulunuyor. Tek başına 150 beygir güç üreten bu motora 85 kW yani 110 beygir güç üreten elektrik motoru destek veriyor. Sistem toplam olarak 215 beygir güç üretmiş oluyor. Sadece elektrikle Superb 55 km mesafe katedebiliyor.

Marka bu segmentte ilk defa olan Superb Scout’u da dünkü basın toplantısında sergiledi. Standart versiyona göre yerden daha yüksek ve bolca plastik detayı olan Superb Scout daha maceracı kullanıcılara

hitap ediyor. Ayrıca sadece combi yani station wagon gövde de bu donanım sunuluyor.

Gelelim Superb’in yeni teknolojik donanımlarına. Otomobilde öncelikle tamamıyla yenilenen LED farlar bulunuyor. Bu farlar özellikle uzunlar açıkken karşı tarafın gözünü kamaştırmayan bir özelliğe sahip. Bunun haricinde Superb’de kestirileilir Yaya Korumasına Sahip Ön Yardım Sistemi ve buna ek yeni donanımlar sunuluyor.

Aracım ön camına yerleştirilen elektronik beyin kameradan gelen görüntüleri uydu navigasyon sisteminden gelen verilerle eşleştiriyor. Bu sayede virajları ve hız sınırlamalarını tespit ederek aracın hızını otomatik olarak ayarlıyor.

En önemli diğer teknolojilerde biri de aracın acil durumda kendini otomatik olarak yolun kenarına yönlendirmesi. Bir önceki jenerasyonda 20 metre genişliğindeki bir bölgeyi tarayan kör nokta sensörleri artık 70 metreyi tarayacak.