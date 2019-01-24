İşte Renault’un yeni CEO’su!

Japonya’da tutuklu olan Carlos Ghosn’un Renault Başkanlığından istifasını dün Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire açıkladı. Bugün ise TSi ile 12’de toplanan Renault yönetim kurulundan yeni Başkan ve CEO açıklandı. Carlos Ghosn’un koltuğuna Michelin patronu Jean-Dominique Senard geçerken, Renault CEO’su olarakGhosn ile birlikte çalışan Thierry Bollore geçti.

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Senard yaptığı açıklamada, “Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakını güçlü tutmak en önemli görevimiz. Birlikte ilerlemek zorundayız” dedi.

(REUTERS)