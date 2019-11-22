İşte Tesla’nın merakla beklenen pick up modeli

Cybertruck olarak adlandırılan Tesla’nın pick up aracı dün gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. 5.885 mm uzunluğa, 2.027 mm genişliğe ve 1.905 mm yüksekliğe sahip.

CYBRTRK yani Cybertruck boyutlarından ziyade farklı tasarımıyla dikkat çekecek bir araç olmuş. B-2 Spirit diye adlandırılan radarda gözükmeyen bombardıman uçağını andıran çizgileri Cybertruck’ın farkını ortaya çıkarıyor. Aracın tasarımı şehir içi kullanılacak bir kamyonetten çok doğuştan askeri bir araca benziyor.

Cybertruck hakkında teknik detaylar veren Tesla aracın Tri-Motor AWD teknolojisine sahip olacağını belirtiyor. Bu sayede araç 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşabilecek, 400 metreyi ise 10.8 saniyede tamamlayacak.

Tanıtımda yer alan bir görüntüde Cybertruck kasasında yer alan ATV tarzı aracın daha rahat biçimde inmesi için süspansiyonlarını alçaltıyor. Ayrıca kasanın kapağının içinde bir rampa biçimde kullanılacak olan plaklar çıkıyor. Bu sayede Cybertruck yükleme ve boşaltma işinin kolay yapılmasını sağlayacak.

Aracın 2 farklı modeli olacak bunlardan biri Single Motor RWD yani arkadan itişli ve tek motorlu olan versiyon. Amerika’da 39 bin 900 dolar fiyata sahip olan bu araç 400 km’den biraz daha fazla menzili kullanıcısına sunacak. Single Motor’un 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 6.5 saniye olacak. Orta seviye çift motorlu versiyon ise 49.900 dolardan satın alınabilecek. Bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 4.5 saniye ve 480 km’nin üzerinde bir menzili olacak.

Cybertruck’ın en güçlü ve en hızlı versiyonu ise 69 bin 900 dolardan Amerika’da satışa çıkacak. Tri motor olarak adlandırılan bu versiyon 800 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacak ve modelin en performanslı versiyonu olarak 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşacak. Her versiyonun yükleme kapasitesi ise 1.750 kg olarak belirtilmiş.

Aracın fotoğraflarında özellikle cam ve kapılarında bazı hasarlar olduğunu göreceksiniz. Bunu Elon Musk bir şov olarak gösteri sırasında yaptırdı. Sebebi ise en büyük rakibi olan Ford F-150 kamyonetlerden daha sağlam olduğunu vurgulamak.

Aracın off-road becerileri hakkında da bilgiler veren marka 28 derece ayrılma ve 16 derece yaklaşma açısına sahip olduğunu belirtti.