İşte yeni Ford Focus ST karşınızda!

Focus’un merakla beklenen versiyonu ST ortaya çıktı. Otomobil dışarıdan aerodinamik tamponları, yere yakın gövdesi, yeni tasarımlı jantları ve ST logolarıyla kendini gösteriyor.

Focus’un içine baktığınıda ise standart versiyondan tanıdığınız üç kollu direksiyon ve konsolun ortasında, sonradan takılmış gibi duran multimedya ekranı sizi karşılıyor. Ayrıca ST’ye özel yan destekli koltukları da unutmamakta fayda var. Bu koltukların kenarları normal deri iken ortaları alkantara olarak hazırlanmış, ayrıca Recaro imzalı olduğunu da belirtmeliyim!

Focus ST’nin motoru ise eski versiyonlardan farklı. Yeni ST’yi 2 litre dizel ve 2 litre benzinli motor seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Eski versiyona göre daha düşük hacim sunan benzinli 4 silindirli motor 276 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Eski versiyona göre yüzde 12 daha fazla beygir üreten bu motor yüzde 17 daha fazla tork üretiyor. Ayrıca benzinli motorlu Focus ST’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 6 saniyenin altında!

Yeni ST’de elektronik limitli kaydırmalı diferansiyel(eLSD) bulunuyor bu sayede otomobilin yola olan bağlılı, Focus’un efsaneleşmiş yol tutuş becerileriyle birleşip kullanıcısına etkileyici biçimde güven veriyor! Ayrıca otomobilde bulunan Selectable Drive Modes da sürücüye bu konuda yardımcı oluyor…

Dizel motor ise 187 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Her iki motorda 6 ileri manuel şanzımanla ya da 7 ileri çift kavramalı şanzımanlarla tercih edilebiliyor.

Yeni Focus ST, Ford markasının yeni C2 altyapısı üzerine inşa edilmiş olan versiyonu. Otomobil süspansiyonları, frenleri ve aktarma organı oldukça sorunsuz bir uyum içinde.

Yeni Focus ST Avrupa’da 5 kapılı ve SW gövde tipleriyle satışa yaz mevsiminin sonlarında çıkacak.