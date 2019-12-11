İşte yeni Mercedes-Benz GLA!

Bugüne kadar 1 milyon adet satılan otomobil markanın kompakt sınıftaki en önemli temsilcilerinden biri. Bu yeni versiyonla birlikte marka kompakt sınıf modellerini tamamen yenilemiş oluyor. Yeni GLA tasarım olarak eski versiyona göre daha fazla SUV formatında. Yüksek tavanı, uzun ama eğik burnu, dik arka tasarımı bu maceracı otomobili tamamıyla farklılaştırmış.

Otomobilin dış tasarımı tamamen incelendiğinde GLC’nin gerçek bir minyatürü olmuş diyebiliriz. Eski versiyona göre daha yüksek, daha kısa ve kullanışlı bir otomobil olmuş. Ayrıca daha teknolojik ve daha ekonomik olduğu da söyleniyor.

Aracın arka kısmında ise esi versiyona göre daha küçük olarak tasarlanan çift parçalı stoplar hemen dikkat çekiyor. Ardından bagaj kapağının eski versiyona göre daha dik biçimde tasarlandığını da fark ediyorsunuz. Otomobilin rüzgara karşı direnci 0.28 Cd olarak belirtiliyor.

Yeni GLA 4410 mm uzunluğunda ve eski versiyona göre 14 mm daha kısa, 1834 mm genişliğe sahip ve bu da +30 mm daha geniş anlamına geliyor. Ayrıca otomobilin yüksekliği ise eski versiyona göre tam 104 mm daha uzun ve 1611 mm boyutunda. İç mekandaki genişliği anlatan aks mesafesinin ölçüsüne bakacak olursak otomobil bir önceki versiyona göre 30 mm daha uzun aks mesafesine sahip ve 2729 mm.

Tüm bunlarla birlikte yeni GLA’nın bagaj hacmi de +14 litre artarak 435 litre olmuş.

Yeni GLA güvenlik açısından da yenilenmiş bir otomobil. Özellikle yolcu güvenliği bir sınıf öteye geçmiş durumda. Trafikte seyahat halindeyken yaya uyarı sistemi, trafik levha okuma sistemi gibi yenilikleri var. Otoyolda sürüş esnasında canlı trafik asistanı sayesinde yolun ilerisinde neler olduğundan haberiniz olabiliyor. Yeni GLA’nın sürüş destek sistemleri arasında ise, “Adaptif Hız Sabitleme, Aktif Direksiyon Asistanı fonksiyonları, Aktif Hız Limit Asistanı ve uyarı sistemi, Kavşak ve Trafik levhası uyarı sistemi, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Asistan” gibi sistemler öne çıkıyor.

GLA’nın plug-in hybrid versiyonu olacak ve 2020 yılında tam elektrikli versiyonu EQA de ürün gamındaki yerini alacak. İlk etapta GLA, 1.3 litrelik turbo beslemeli ve 4 silindirli motorla donatılmış 200 modeli ve 35 4MATIC AMG versiyonlarıyla satışa sunulacak. GLA 200, 163 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken aktarma görevini 7 ileri çift kavramalı şanzıman yerine getirecek.

GLA 35 4MATIC AMG’de ise 2 litrelik 4 silindirli motor ve 8 ileri AMG Speedshift çift kavramalı şanzıman görev alacak. Bu motor ise A35’te olduğu gibi 306 beygir güç, 400 Nm tork üretecek.

GLA’nın içine giriş yaptığınızda ise MBUX sistemi ve tamamen lcd olan gösterge paneli ve mutlimedya ekranı size merhaba diyor. Bu MBUX sistemi A Serisi modelinde kullanılan sistemin boyutlarıyla aşağı yukarı aynı… Sistemin ekran boyutları ise gösterge tablosu yerinde olan ekran için 10.25 in. ve multimedya ekranı içinde aynı boyutta.

Yeni GLA’nın 35 AMG modeli de olacak. Standart versiyona göre daha performanslı ve daha agresif olacak bu otomobil tipik AMG otomobili formunda olacak. Yeni GLA Avrupa’da 2020 yılının ilk baharında satışa çıkacak. Ülkemizde ise ne zaman satışa sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.