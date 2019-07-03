İşte yeni Renault Captur!

B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa'da, segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü.

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor. Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

Yeni Captur, İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Bu, özellikle ortak teknolojilerin geliştirilmesi ve Yeni Captur modelin temelini oluşturan CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı sayesinde gerçekleştiriliyor. Modelin yeni elektrikli ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını ve pazardaki yenilik beklentilerinin karşılanmasını mümkün hale getiriyor.

Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Yeni Captur, E-TECH Plug-in adını taşıyan ve İttifak tarafından geliştirilen bir teknolojinin ürünü olan plug-in (prize takılabilir) hibrit motora sahip ilk Renault modeli olacak. Yeni Captur, yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ve Renault EASY CONNECT ekosistemiyle bu dinamiği mükemmel şekilde ortaya koyuyor.

Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Captur ise bu anlamda öncü modellerden biri olacak. Yeni Clio ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlanacak.

4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha daha uzun olan yeni Captur, 18 inç tekerlekleri (versiyona bağlı olarak değişebilir) ve artırılan aks mesafesi (2,63 m veya +2 cm) ile öne çıkıyor. Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve dekoratif krom eklemeleri gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca otomobilin daha dinamik bir tasarım diliyle şekillendirildiği de hemen göze çarpıyor.

Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, kategorik anlamda gerçek bir sıçrama sağlayan yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafifçe eğimli “Akıllı Kokpit” daha da geliştirilirken, yeni bir yüzer konsolu sunuluyor. En yeni teknolojilerle ve kategorisinin en büyük ekranları ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor.

Devrim niteliğindeki özellikler, sürüş pozisyonu ile sınırlı kalmıyor. Kabin içinin tamamında kalite ve konfor açısından yeni bir boyut sunan Yeni Captur, üst segment araçları andırıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, orta konsol etrafındaki kaplamalar, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler her alanda dikkat çekiyor.

Yeni Captur, Yeni Clio gibi kategorisinin en eksiksiz ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor.

Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, en dikkat çekici olan sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Yoğun trafikte ve otobanda önemli ölçüde konfor ve güvenli sürüş sağlayan özellik, otonom araçlara giden yolda ilk adım olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Yeni Captur'un lansmanından itibaren sunulacak

360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi gibi özelliklerin yanı sıra Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Renault ürün gamında ilk kez kullanıma sunulurken park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.

Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor.