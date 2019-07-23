Isuzu 170 bininci aracını banttan indirdi!

Anadolu Isuzu, 1983 yılından bu yana üretimini gerçekleştirdiği Isuzu marka otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve pick-up araçlarıyla başarılı birçok projeye imzasını attı. Japonya haricinde Isuzu üretim kalitesini ifade eden IMM sertifikasına sahip tek fabrika olma özelliğini taşıyan Anadolu Isuzu fabrikası, 22 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi. Aynı zamanda ihracat pazarlarında son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Anadolu Isuzu, düzenlediği törende banttan indirilen aracı ihraç ederek 17 bininci aracını ihraç etmiş olacak.

Anadolu Isuzu'nun 170 bininci aracının üretilmesi adına düzenlenen törende bir konuşma yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; “Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum.” dedi.