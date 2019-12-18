Isuzu, Volvo’dan UD Trucks’ı satın aldı!

İsveçli markanın iştiraki olan UD Trucks, Isuzu tarafından satın alındı. İki firmanın yaptığı resmi açıklamada dünya çapında hafif ve orta boy ticari araçlar için fırsat elde edilmesi adına bir işbirliği yapılacak.

UD Trucks satışının Volvo’ya firmanın teknolojik yatırımlar yapması olacak. Satın alma işleminin 2020 yılı bitmeden gerçekleşeceği konuşuluyor. UD Trucks 2018 yılında 500 binin üzerinde araç üretimi gerçekleştirmiş.

Volvo dünyanın en büyük 5. kamyon üreticisi pozisyonunda ve UD Trucks, Renault Trucks ve Mack Trucks markalarını bünyesinde barındırıyor. Isuzu Motors Yönetim Kurulu Başkanı Kayatama, “Isuzu ve Volvo arasındaki iş fırsatlarına ve potansiyeline inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

(REUTERS)