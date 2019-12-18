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Isuzu, Volvo’dan UD Trucks’ı satın aldı!

Japon merkezli firma Isuzu, Volvo AB'nin UD Trucks iş kolunu 2.3 milyar dolardan satın alacak. İsveçli firma buradan yarattığı gelirle elektrikli otomobil ve otonom sürüş teknolojilerine yatırım yapacak.

12:07 -
Haberler Otomotiv
Isuzu, Volvo’dan UD Trucks’ı satın aldı!

İsveçli markanın iştiraki olan UD Trucks, Isuzu tarafından satın alındı. İki firmanın yaptığı resmi açıklamada dünya çapında hafif ve orta boy ticari araçlar için fırsat elde edilmesi adına bir işbirliği yapılacak.

UD Trucks satışının Volvo’ya firmanın teknolojik yatırımlar yapması olacak. Satın alma işleminin 2020 yılı bitmeden gerçekleşeceği konuşuluyor. UD Trucks 2018 yılında 500 binin üzerinde araç üretimi gerçekleştirmiş.

Volvo dünyanın en büyük 5. kamyon üreticisi pozisyonunda ve UD Trucks, Renault Trucks ve Mack Trucks markalarını bünyesinde barındırıyor. Isuzu Motors Yönetim Kurulu Başkanı Kayatama, “Isuzu ve Volvo arasındaki iş fırsatlarına ve potansiyeline inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

(REUTERS)

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