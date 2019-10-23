İsveç metalinin en şık hâli

Premium otomobil üreticisi İsveçli dev marka Volvo, Geely tarafından satın alındıktan sonra ürün gamındaki ve ürünlerindeki yeniliklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Markanın yeni vizyonu doğrultusunda her modeline adapte ettiği/edeceği elektrik motorları sayesinde karbon salımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Bu vizyon doğrultusunda markanın amiral gemisi olan XC90 B5 diye adlandırılan dizel içten yanmalı motor ve elektrik motoru kombinasyonuyla konuğum oldu.

Mild Hybrid diye adlandırılan bu sistem aslında aracın sahip olduğu elektrik motorunun onu tam anlamıyla hareket ettirememesi anlamına geliyor. Yani elektrik motoru içten yanmalı motora destek oluyor ama tek başına hareket ettirmiyor. Bunun avantajı ise özellikle ilk hızlanmalarda aracın fazla yakıt tüketmesini önlemek.

Test aracım olan XC90 ise 2 litrelik dizel motora ek olan elektrik motoruyla B5 kodlu ve tam olarak bu teknolojiye sahip bir otomobildi.

Dışarıdan otomobile baktığınızda tam bir İsveç metaliyle karşılaşıyorsunuz. Sade ve şık tasarımı, Thor temalı gündüz ledleri, 22 inç boyutunda jantları ve iri gövdesi ne demek istediğimi özetliyor.

Otomobilin önünde dikkatinizi çeken en önemli parçalar, dikdörtgen formunda olan motor ızgarası ve Thor’un çekici diye adlandırılan gündüz ledli farları oluyor.

XC90’ın yanına geçtiğinizde ise otomobilin sade gövdesi, yüksek omuz çizgisi ve tam 22 inç boyutunda olan R-Design jantları dikkat çekiyor.

Aracın arkasında ise en büyük farklılık B5 motor kodu logosu oluyor.

XC90’ın içine geçtiğinizde ise sizi özenle tasarlanmış siyah deri döşemeli koltuklar ve konsolun ortasına yerleştirilmiş dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor.

Direksiyonun hemen arkasında yer alan gösterge paneli ise sizinde tahmin ettiğiniz gibi ve diğer Volvo modellerinde de kullanılan dijital bir panel.

Volvo’nun diğer modellerinde de opsiyonel donanım olarak bulunan Bowers & Wilkins ses sistemi aracın içerisinde geçirdiğiniz zamanın kalitesini bir sınıf yukarıya taşıyor. Multimedya ekranı üzerinden yapabileceğiniz özel akustik ayarları sayesinde Göteburg Senfoni Orkestrası akustiğine ulaşabiliyorsunuz…

Otomobilin boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse, 4953 mm uzunluğa, 2008 mm genişliğe ve 1776 mm yüksekliğe sahip. 7 koltuklu versiyon olduğu için otomobilin bagaj hacmi ise 680 litre. Arka koltuklar yani 6. ve 7. koltuk kapalı olduğunda 709 litre hacme sahip oluyor.

Test aracımızın donanımında olan bir XC90 2172 kg ağırlığa sahip oluyor.

XC90’ın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza alışılmışın dışında bir ünite çıkıyor. 2 litrelik dizel motorla kombine edilmiş olan elektrik motoru toplamda 235 beygir güç ve 480 Nm tork üretiyor. Araç bu gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri tam otomatik şanzımanla iletiyor.

B5 motorlu XC90 ile harekete başlamanız ne yazık ki elektrik motoruyla olmuyor. Ancak elektrik motoru her an içten yanmalı motora destek olarak daha az yakıt tüketmeniz için çalışıyor.

Sürüşe başladığınız andan itibaren Volvo’nun çok hisli olmayan direksiyonu sürüş keyfi arayan kullanıcıları olumsuz olarak etkileyebiliyor. Ancak XC90’ın adaptif süspansiyonları konfor ve performans aradığınız her durumda size yardımcı olmayı başarıyor.

Bunlara ek olarak XC90’ın R-Design donanımıyla birlikte sahip olduğu 22 inç boyutundaki jantlar otomobilin konforunu ciddi anlamda etkiliyor. 275-35-22 boyutundaki lastikler ne demek istediğimi tam olarak anlatıyor…

Otomobille tempolu bir sürüş izlediğimde bana hissiz direksiyonu dışında kabul edilebilir cevaplar verdi. Özellikle yeni vites kolu otomobili kullanırken tiptronik vites seçiminde işleri biraz daha kolaylaştırmış.

B5 motorlu otomobili kullandığım süre boyunca yakıt tüketimimi 8.5 lt / 100 km’den aşağıya indiremedim. Bunun en büyük sebebi ise dur kalk yoğunluğu fazla olan bir trafik akışına sahip olmamız. Mild hybrid bu konuda tüketime aşağı yönlü bir avantaj sağlasa da beklentilerin tam üzerine ne yazık ki çıkamıyor.

Otomobil dışarıdan ve içeriden sahip olduğu renk, donanım ve görünümle rakiplerine tam olarak meydan okuyor. Ben bu otomobilden alacak olsam tek değiştireceğim şey jantları olurdu.

XC90 ülkemizde B5, T6 ve T8 motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Bunlardan sadece B5 kodlu olan dizel motorlu mild hybrid oluyor.

T8 kodlu versiyon ise Twin Engine diye adlandırılan Plug-in Hybrid versiyon. Otomobilin ülkemizdeki başlangıç fiyatı 772 bin 816 TL. Test aracımızın donanımında olan bir XC90 B5 R-Design almak isterseniz en az 832 bin 342 TL’yi gözden çıkarmanız gerek.