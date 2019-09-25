İtalyan ikonu!

İlk defa 1957 yılında üretilen ve o dönemki taşımacılık operasyonlarının yürütülmesi hedefiyle ortaya çıkan otomobil tam 1975 yılına kadar üretildi ve satıldı. İtalya’nın Turin kentinde üretilen bu efsane model günümüzde ise tekrar üretimine 2007 yılında başlanarak bugünlere kadar geldi.

Bugün kullandığım güncel 500, 2007 yılında üretilen modelin makyaj görmüş versiyonu olarak öne çıkıyor.

Makyaj kapsamında kazandığı ve tampon ortasında yer alan gündüz farlı aydınlatma grupları, krom 500 çıtası, yeni motorları ve günümüz modern teknolojilerine uygun donanımları otomobili rekabete hazırlamış durumda.

Test aracım olan 500 ise ekstra olarak Mirror donanımına sahip. Bu donanım sayesinde otomobilin ekstra krom detaylarla daha dikkat çekici ve şık olması hedeflenmiş.

Krom detaylar arasında motor ızgarası, kapı kolları, yan ayna kaplamaları yer alıyor.

Ayrıca 500 Mirror’ın 16 inç boyutundaki jantlarının da tasarımı diğer versiyonlarda farklı.

Otomobilin B sütununda yer alan Mirror logosu ise 500’ünüzün diğer versiyonlardan daha farklı olduğunu gösteren detaylardan biri.

500’ün sürücü kapısını açıp içine göz attığınızda ise karşınıza gövde renginde boyalı olan ön konsol ve ekose desenli koltuklar çıkıyor.

Ön konsolun tam ortasına konumlandırılan multimedya ekranı, iç mekandaki önemli unsurlardan biri. Bu ekran markanın diğer modellerinde de hatırlayacağınız bir ürün. Kullanılan yazılım ise sizinde tahmin edeceğiniz gibi Uconnect. Bu sistemin dokunmatik hassasiyetinden pek memnun olmadığımı belirtmemde fayda var.

Direksiyonun hemen arkasında kalan ve tek yuvarlaktan oluşan gösterge paneli ise iç mekandaki en güzel ve dikkat çekici parçalardan biri. Gösterge tablosu içerisinde hız, motor devri ve dijital ekran yer alıyor. Dijital ekran üzerinden aracın tüm sürüş bilgilerini kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlaması başta zor olsa da alıştıktan sonra takibi ve kullanımı oldukça kolaylaşıyor.

Otomobilin boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse 3571 mm uzunluğunda, 1627 mm genişliğinde ve 1488 mm yüksekliğinde. 500’ün bu boyutlarına göre kullanıcısına sunduğu bagaj hacmi ise en az 185 litre. Test aracımızın özelliklerinde olan bir 500’ün ağırlığı da 900 kg olarak belirtilmiş.

Fiat 500’ün motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.2 litrelik 3 silindirli atmosferik bir motor çıkıyor.

Bu ünite 69 beygir güç ve 102 Nm tork üretiyor. Gücü ön tekerleklere ise 5 ileri yarı otomatik şanzıman iletiyor. Evet bu şanzıman konfor ve pratiklik açısından oldukça kötü. Özellikle yokuş iniş ve çıkışlarında

kafa karışıklığının da olduğunu belirteyim ama marka bu modelde bu şanzımandan vazgeçmiyor.

Otomobilin direksiyon koltuğuna oturduğunuzda koltuğun alt kısmının yüksek olduğunu fark ediyorsunuz. Bu yükseklik eğer boyunuz benim gibi uzunsa başınıza sorun açabiliyor. Çünkü ön koltuğun yükseklik ayarı çok kısıtlı. Olsun direksiyonun yükseklik ayarıyla bu işi çözerim dediğinizi duyuyor gibiyim ama bunu da yapamıyorsunuz çünkü böyle bir ayarımız yok…

Sürüşe başladığınızda ise yumuşak direksiyon ve şık kabin sizi otomobile karşı taze tutmayı başarıyor. Ancak şanzımanın vites değiştirme hızı ve dişli seçmeleri biraz canınızı sıkabiliyor. Ancak bu şanzımana alıştığınızda özellikle yokuş yukarı çıkarken manuel kısmı tercih etmek işinizi kolaylaştırıyor. He bir de otomobil vites değiştirmeye yaklaştığında ayağınızı gazdan çekip vites değiştiğinde tekrar basarsanız çok büyük bir sorunu ortadan kaldırmış olabiliyorsunuz.

1.2 litrelik motor şehir içi ani hızlanmalarda ve manevralarda işinizi kolay bir biçimde görüyor. Ancak 130 km/s hızların üzerine çıkmak istediğinizde güzel cevaplar alamayabilirsiniz.

Otomobili şehir içi trafiğinde yaklaşık 200 km mesafe boyunca kullandım ve 500 bana ortalama olarak 6.8 lt / 100 km gibi güzel bir değer sunmayı başardı.

Dışarıdan bakıldığında oldukça şık ve iddialı olan bu küçük sınıf otomobil şehir içi seyrinizde gerçekten çok dikkat çekiyor. İnsanların size hayran gözler ve tebessüm dolu yüz ifadeleriyle baktığına her fırsatta

şahit oluyorsunuz. İstanbul gibi yoğun trafiğin olduğu ve park için zorlanılan bir metropolde bu tarz otomobiller kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor diyebilirim.

Gelelim yazının en önemli bölümüne, bir Fiat 500’e sahip olmanın maliyetine. Bu otomobil ülkemizde 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınıyor. Aracın maksimum fiyatı ise inanılması güç ama 179 bin 900 TL.