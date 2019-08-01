Jaguar Land Rover yeni ortaklıklar yapmalı!

Tata’nın Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, yıllık olağan toplantıda İngiliz haftalık otomobil dergisi Autocar’a belirli açıklamalarda bulundu. Chandrasekaran, “Jaguar Land Rover markası da diğer markalar gibi hibrit ve elektrikli otomobil teknolojileri konusunda gelecek teknolojilere yatırım yapmak zorunda. Marka gelecek yıllardaki rekabete dahil olmak ve ayakta kalmak için bunu yapmak zorunda. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda yatırım için markanın ciddi bir kapitale ihtiyacı var. Bunu da sadece yeni partnerlerle sağlayabilirler. Örneğin son günlerde BMW ile yapılan ortak çalışma gibi.”

JLR geçtiğimiz günlerde BMW ile elektrikli otomobillerin motorları üzerine bir ortaklık yapılacağını açıklamıştı. Bu durum JLR’nin BMW tarafından üretilen elektrik motorunu ve platformlarını kullanacağı anlamına geliyor.

Jaguar Land Rover için gelecekte doğabilecek ortaklık fırsatları hakkında da açıklama yapan Chandrasekaran, “Tata tüm potansiyel müşterileri değerlendirebilir” açıklamasında bulundu.