Jaguar XE makyajlandı!

Jaguar’ın 2015 yılında otomobil severlerle tanıştırdığı D segmenti modeli olan XE, 4 yıllık aradan sonra makyajlandı. Rakiplerinin alışılmış olan sürüş ve tasarım konularında önüne geçmeyi hedefleyen otomobil her ne kadar bunun mücadelesini vermiş olsa da özellikle ülkemizde pekte bu durumdan faydalanamadı.

Eski haliyle olduğu gibi makyajlı haliyle de oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobile dışarıdan baktığınızda yeni teknolojili ve daha kısık bakıyor gibi gözüken farları(12mm inceltilmiş) dikkat çekiyor. Ayrıca ön ve arka tamponlardaki tasarımsal farklılıklarda dinamizmi bir üst boyuta taşımış.

Yan profilden XE’ye baktığınızda ise otomobil bir önceki silüetini koruyor. Ancak makyajla birlikte gelen yeni tasarımlı jantlar farklılığı gözler önüne sermiş.

Otomobildeki en büyük yenilik ise aracın iç mekanında olmuş. Otomobilin iç görsellerine baktığınızda Jaguar I-Pace’te de kullanılan üç kollu küçük airbag’li direksiyon dikkatinizi çekiyor. Bunun hemen arkasından ise tamamıyla dijital olan gösterge paneli göze çarpıyor.

Orta konsola baktığınızda ise 10.2 inç boyutundaki multimedya ekranı yeniliğin en büyük simgesiyken multimedya ekranını altında yer alan iklimlendirme sistemi kontrol ünitesi de tamamıyla lcd ve dokunmatik.

Otomobilin bir önceki versiyonunda döner düğme olarak uygulanan otomatik şanzıman kontrol ünitesi artık yerini Land Rover modellerinden hatırlayacağımız vites koluna bırakmış.

Makyajlı Jaguar XE’nin motorları ise 250 ve 300 beygir güç üreten 2 litre Ingenium benzinli, D180 diye adlandırılan 180 beygirlik Ingenium dizel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Makyajlı Jaguar XE’nin İngiltere fiyatı 33,915 İngiliz Sterlini olarak belirtilmiş durumda. Otomobilin Avrupa yollarında olması Cenevre Otomobil Fuarı’ndan sonra olacak, Türkiye için ise belirtilmiş bir tarih şimdilik yok!