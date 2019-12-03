Jaguar’ın sporcusu yenilendi!

Jaguar’ın ürün gamına efsane E-Type modelinin modern hali olarak 2013 yılında katılan F-Type, yeni yüzü, yeni teknolojileri ve yeni motorlarıyla dikkat çekiyor. Otomobili ilk defa gördüğünüzde farlarında ve motor ızgarasındaki farklılığı fark etmemeniz imkansız. Bir önceki jenerasyonda dik olarak konumlandırılan farlar bu defa yatay ve markanın diğer modelleriyle benzer tasarım çizgisine sahip.

F-Type’nin motor ızgarası da aracın değişen en belirgin tasarım ögelerinden biri. Bu parça bir önceki versiyonda tampon ve plakayı içine almıi daha kısık bir biçimdeydi. Makyajla birlikte JLR tasarımcıları bu parçayı daha geniş ve XE, XF, XJ modellerindeki gibi tasarlamışlar. Ayrıca markanın SUV modellerindeki motor ızgarasıyla da benzer diyebiliriz. Ön kısımda yapılan bu güncellemeler otomobilin kaputunun da değişmesini sağlamış.

Aracın arkasına göz attığınızda ise yatay ve E-Type’ı andıran stopların led teknolojisiyle donatıldığını haricinde ise çok ciddi bir farklılığın olmadını anlıyorsunuz. Aracın yan profilindeki tek farklılık ise yeni tasarımlı jantlar.

Otomobilin içine göz attığınızda eski versiyonla aynı iç mekanla karşılaşıyorsunuz. Üç kollu ve diğer Jaguar modellerinde kullanılan direksiyon, yeni 12.3 inç boyutundaki Android Auto ve Apple CarPlay destekli multimedya sistemi dikkat çekerken aracın tam dijital yeni gösterge paneli de hemen göze çarpıyor.

Jaguar makyajlı F-Type’ı 2 litre, 4 silindir ve 300 beygir güç üreten; hacim küçültme stratejisinden tamamen nasibini almış motorla ilk etapta piyasaya sürecek. Bu motor dışarıdan görüldüğü gibi değil. F-Type’ı 0’dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede ulaştırabiliyor, maksimum hızı da 250 km/s…

Bu üniteye ek olarak Jaguar 5 litrelik V8 silindirli supercharger beslemeli motoru da kullanıcısna sunacak. Bu motorda 450 beygir güç ve 580 Nm tork üretecek. Bu sayede F-Type 0’dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede erişebilecek.

F-Type’nin ne hızlı versiyonu olan R ise 5 litrelik V8 silindirli motorun 567 beygir güç üreten versiyonuna sahip olacak. Bu otomobil de 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilecek. R versiyondaki farklılık sadece motorla da sınırlı değil. Adaptif damper, 20 inç boyutundaki yeni tasarımlı jantlar, anti-roll barlar, yeni yaylar ve yürüyen aksamda bir dizi yenilik kullanıcıları bekliyor.

Otomobilin 2021 yılında yollarda olması planlanıyor…