Japonya’da bir Türk!

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Almanların, Paris Otomobil Fuarı’nda Fransızların, Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda da Amerikalıların yeni ürün ve modelleriyle şov yaptıklarını bilmeyen yoktur. Tokyo Otomobil Fuarı’nda ise şov zamanı tabiî ki Japonların…

Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Japonya’nın en önemli otomotiv organizasyonu olan Tokyo Otomobil Fuarı’nda bu yıl Renault ve Mercedes markaları Japon olmayan markalar olarak standa sahip olacak.

Bu iki markadan sizinde dikkatinizi çekenin Renault olduğunu biliyoruz. Renault’un Bursa’daki fabrikasında üretilen Clio bu organizasyonda en büyük sürpriz oldu. Clio V Japonya’da Lutecia model adıyla satılacak.

TOKYO OTOMOBİL FUARI’NDA ÖNE ÇIKAN NELER VAR?

Cenevre ve Frankfurt Otomobil fuarlarında olduğu gibi Tokyo’da da elektrikli ve alternatif yakıtlı otomobiller öne çıkıyor. Mazda’nın merakla beklenen CX-30 crossover modelinin tam elektrikli versiyonu olan MX-30 markanın standındaki yerini almış.

Ülkemizde de çok tercih edilen ve sorunsuzluğuyla öne çıkan Honda’nın B segmenti otomobili Jazz yeni hibrit motor teknolojisine sahip versiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Jazz, Japonya’da Fit model adıyla satılıyor.

Nissan ise Ariya konsept modelinin tanıtımını yaptı. Bu otomobil gelecek 2 yıl içinde satışa sunulması planlanan bir model haline gelecek. Tam elektrikli olan bu konsept model markanın yeni tasarım dilini bize anlatıyor. Bu konsept aslında markanın Avrupa’da ve Türkiye’de en çok satılan SUV modeli olan Qashqai’nin yeni versiyonun neye benzeyeceğine dair bilgileri de bünyesinde barındırıyor.

Subaru markası ise C segmentinde yer alan ve ülkemizde de satılan Levorg modelinin yenisini tanıttı.

Mitsubishi ise Mi-Tech konsept otomobilinin tanıtımını yaptı. Bu otomobil dışarıdan üzeri açık bir SUV’ye benziyor. Markanın yeni jenerasyon SUV modellerinin tasarımı hakkında bize fikir verecek olan bu tasarımı ilk olarak 2021 yılında tanıtılacak olan ASX modelinde görebileceğiz.

Uzaydan yeryüzüne inmiş gibi görünen bir diğer model ise Lexus LF-30 konsept modeli. Bu otomobil elektrikli otomobillerin 2030 yılındaki tasarımına dair otomobil severlere ipucu veriyor. Marka bu otomobiliyle Jaguar I-Pace’yi rakip olarak kendisine belirlemiş.

Suzuki ise retro tasarımlı PHEV konsept modeli olan Waku’yu standında sergiliyor. Bu otomobil Honda’nın Urban EV elektrikli şehir otomobiline olabildiğince benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor.