Jeep takasa çağırıyor!

Jeep tutkunları Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 75 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyasından da yararlanabiliyorlar. Aynı takas desteği, standart olarak dört çeker özelliğine sahip Jeep Compass'larda ise 20 bin TL tutarında sunulurken, kampanya süresince 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1.49 kredi ile satın alım imkanı avantaj sağlıyor.

Ağustos ayında diğer takas desteği ise “şimdi değişim zamanı” diyenlerin tercihi Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Standart olarak dört çeker özelliğe sahip Jeep Compass'ın 2018 model yılı 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile kullanıcılarla buluşuyor. Compass'ta takas desteğiyle birlikte, 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyası da Jeep tutkunlarına sunuluyor.